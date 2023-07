Siete alla ricerca di un nuovo smartphone e desiderate acquistare un modello dotato di caratteristiche quasi top di gamma, ma volete spendere poco? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’eccezionale offerta proposta da eBay sullo Xiaomi 12 da 256GB, disponibile a soli 369,00€!

Potrete, infatti, risparmiare ben 530,00€ rispetto al prezzo consigliato di 899,00€, portandovi a casa uno smartphone davvero ottimo a un prezzo stracciato. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili sono limitate e stanno andando a ruba.

Con un peso di soli 180g e una larghezza di appena 69,9mm, lo Xiaomi 12 è stato progettato per offrirvi una presa comoda ed ergonomica che renderà ogni interazione un autentico piacere. Il cuore pulsante dello smartphone è il processore Snapdragon 8 Gen 1, che porterà le prestazioni a un livello superiore. Riuscirete, quindi, non solo di navigare e utilizzare qualsiasi app in modo fluido, ma anche godere di un’esperienza di gioco fluida e veloce, oltre a una visualizzazione di contenuti impeccabile.

Non possiamo poi non menzionare la potente fotocamera principale da 50MP: grazie alla tecnologia di messa a fuoco avanzata, l’intelligenza artificiale e l’illuminazione automatica delle scene, potrete scattare foto e video incredibili anche in condizioni di scarsa luminosità. Potrete poi ammirare i vostri scatti nel magnifico display AMOLED da 6,28 pollici: lo schermo è una vera gioia per gli occhi, con colori vividi, chiari e ricchi di contrasti.

Infine, non dovrete mai preoccuparvi di rimanere senza carica grazie alla grande batteria da 4500 mAh, una delle più potenti nella storia di Xiaomi e compatibile sia con la ricarica turbo che con quella wireless. Arriverete, dunque, a fine giornata senza problemi, anche utilizzando lo smartphone per periodi prolungati o per attività intense.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina eBay dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

