Xiaomi 12 Pro e Oppo Find X5 Pro sono attualmente due fuoriclasse della fascia top smartphone. Entrambi eccellono su tanti aspetti, sono stati concepiti in Cina e mettono in campo la più alta tecnologia disponibile al momento, applicata secondo il punto di vista ed il know-how di ciascun brand.

Quando si parla di flagship, lo scoglio più alto da superare per la maggior parte delle persone è il prezzo. Tuttavia, il massimo che la tecnologia può offrire al momento costa, avere tra le mani i migliori camera-phone non è per le tasche di tutti.

Oggi li confronteremo andando ad analizzare le loro specifiche. La scelta finale, come sempre, spetta al cliente che con il proprio gusto personale può intercedere nella scelta di uno piuttosto che un altro.

L’estetica fa la sua parte

Non c’è dubbio che con il mercato sempre più saturo in termini di design (tralasciando gli smartphone pieghevoli) si cerca di dare un’identità precisa. Quel dettaglio che, a prima vista, li faccia distinguere dalla massa.

Xiaomi 12 Pro e Oppo Find X5 Pro sono molto simili tra loro, anche dal punto di vista dimensionale. Se nella parte anteriore la protezione del display è affidata al Gorilla Glass Victus, uno dei pochissimi aspetti che li distingue sta nel foro della fotocamera frontale. Ma è nella parte posteriore che ci sono le maggiori differenze.

Linee un po’ più morbide per il Find X5 Pro che accompagna l’elevarsi di un’isola atta ad ospitare la fotocamera mentre su Xiaomi 12 Pro un blocco intero è come se emergesse dallo smartphone, tagliente, che ospita il modulo fotografico. La costruzione è in ceramica per il primo e in vetro per il secondo.

Anche i perimetri di entrambi (realizzati in alluminio) sono molto simili con solo la disposizione dei tasti volume e accensione/spegnimento a differire in termini di posizionamento.

Fotocamere di spessore, nel vero senso della parola

Xiaomi 12 Pro possiede una fotocamera formata da 3 sensori, tutti da 50MP, capaci di scattare foto all’altezza in ogni situazione. Le risoluzioni simmetriche permettono ai vari sensori non solo di acquisire maggiori dettagli ma di poter effettuare uno zoom spinto delle foto scattate.

Oppo Find X5 Pro possiede sempre 3 sensori, due sono da 50MP e uno da 13MP. Varie sono le scene che possono essere selezionate per migliorare o dare un tocco personale alle foto. Ma è sul punta e scatta che un flagship dimostra la sua qualità.

Anche le fotocamere anteriori, che sono entrambe da 32MP, sono accompagnate da delle opzioni per migliorarne la qualità.

Le performance hanno un nome: Snapdragon 8 Gen 1

Le prestazioni di entrambi gli smartphone passano ancora una volta da Qualcomm che ha fornito per entrambi il suo ultimo SoC Snapdragon 8 Gen 1.

Con un processore così potente la velocità è ai massimi livelli. Le aziende decidono secondo i loro parametri come gestire la potenza e, ovviamente, il relativo consumo dei prodotti.

A proposito di consumo, questo parametro è strettamente legato al tipo di batteria installata e vede quella del Find X5 Pro leggermente più capiente di quella dello Xiaomi 12 Pro.

A fare la differenza in termini di ricarica è sicuramente la tecnologia. Da una parte la SuperVOOC di Oppo che può caricare il Find X5 Pro fino ad 80W con il cavo e l’alimentatore in confezione. Dall’altra la Fast Charging di Xiaomi che può ricaricare fino a 120W, sempre con cavo e alimentatore dedicato.

MIUI 13 e ColorOS, Android 12 con tante funzioni in più

Prendete Android 12 e conditelo dell’interfaccia utente proprietaria delle due aziende. Gli smartphone si sfidano anche in questo campo con dei software che aggiungono funzioni e ne aumentano l’efficacia rispetto alle versioni stock. Grazie anche alle schede tecniche da assoluti top di gamma, l’esperienza è fluida e senza alcun tipo di ritardo, con un hardware del genere i lag sono solo un ricordo.

La MIUI 13 è l’ultima versione della UI di Xiaomi, con ampie personalizzazioni e capace di fornire gli strumenti per un utilizzo di tutto ciò che occorre direttamente nella homescreen.

La ColorOS 12 è un’interfaccia funzionale che, generazione dopo generazione, si è fatta apprezzare anche alle latitudini occidentali con un tocco in più per quanto concerne i colori della UI di sistema.

Specifiche a confronto

Xiaomi 12 Pro Oppo Find X5 Pro Display 6,7 pollici, 3200 X 1440 pixel, AMOLED, 120Hz 6,7 pollici, 3216 X 1440 pixel, AMOLED, 120Hz SoC Snapdragon 8 Gen1 SM8450 Snapdragon 8 Gen1 SM8450 Memoria e RAM 128GB + 8GB, 256GB + 8GB 256GB + 12GB Fotocamera posteriore 50MP (standard), 50MP (Teleobiettivo), 50MP (ultragrandangolare) 50MP (standard), 13MP (Teleobiettivo), 50MP (ultragrandangolare) Fotocamera anteriore 32MP 32MP Sistema operativo Android 12

MIUI 13 Android 12

ColorOS 12 Dimensioni e peso 163,6 x 74,6 x 8,2 mm, 204g 163,7 x 73,9 x 8,5 mm, 218g Batteria e ricarica 4600mAh, ricarica rapida a 120W, wireless a 50W 5000mAh, ricarica rapida a 80W, wireless a 50W Connettività 5G, NFC ,WiFi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS 5G, NFC ,WiFi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS

I migliori costano, eccome se costano

Quando parliamo di top, purtroppo, anche il prezzo è alto. In linea con le altre proposte concorrenti sul mercato.

Colori disponibili: blue, grey e purple.

Colori disponibili: black, blue e white.