Xiaomi 12, trapelata la data di lancio dei nuovi flagship

Il mondo della tecnologia mobile attende con impazienza la serie Xiaomi 12, ovvero la prima ad adottare il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 1, in una sorta di anticipazione per ciò che il 2022 riserverà negli smartphone top di gamma. Gli ultimi leak suggeriscono infatti che il nuovo flagship Xiaomi arriverà proprio pochi giorni prima della fine del 2021.

L’indiscrezione proviene dalla pagina Weibo Digital Chat Station, che in un post sul social network cinese ha rivelato che la line-up dei nuovi top di gamma Xiaomi, composta rispettivamente da Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 X, sarà immessa sul mercato prima di fine dicembre, precisamente il giorno 28.

Segue a ruota un’ulteriore affidabile conferma, da parte del leaker Ice Universe, che si affida invece a Twitter per asserire che almeno lo Xiaomi 12 “base” vedrà la luce entro il 2021:

Oh, by the way, Xiaomi 12 will be released in December, 100% sure.

— Ice universe (@UniverseIce) October 22, 2021