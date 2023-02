Se siete alla ricerca di uno smartphone top di gamma, che vi permetta non solo di telefonare e navigare alla massima velocità, ma che sia anche forte di un comparto fotografico di tutto rispetto, allora sarete felici di sapere che il nuovissimo Xiaomi 13, letteralmente arrivato sul mercato in queste ore, è già in sconto su Amazon grazie ad una pregevole offerta lancio!

Il portale, infatti, sta mettendo a disposizione dei suoi clienti la possibilità di ricevere uno sconto del 10% sull’acquisto dello smartphone, che passa così da 1.199,90€ a 1.079,90€ nella sua versione con 12 GB di RAM, e scende addirittura sotto i 1000 euro nella sua versione da 8GB, dove lo sconto applicato è invece pari al 9%.

In entrambi i casi, indubbiamente, si tratta di un affare, specie perché parliamo di un’offerta lancio su di un dispositivo arrivato proprio in questi giorni sugli scaffali del nostro paese, e che vanta un apparato tecnologico davvero invidiabile, oltre che al passo con i tempi.

A brillare, anzitutto, è il corpo fotografico di Xiaomi 13, che vanta una tripla fotocamera posteriore sviluppata con il supporto di Leica, così da garantirvi degli scatti davvero degni di questo nome, anche grazie ad un software di gestione delle immagini capace di restituire scatti professionali.

Inoltre, gode di 3 sensori da 50MP, di cui 2 Samsung ISOCELL s5kjn1 e 1 enorme Sony IMX989 da 1″. In questo modo Xiaomi riesce a garantirvi immagini di altissima qualità indipendentemente dalla lunghezza focale. Non dovrete quindi preoccuparvi di teleobiettivi di seconda scelta o grandangolari a bassa risoluzione, con questo smartphone di nuova generazione.

Da menzionare anche il display AMOLED piatto da 6,36″ a 120 Hz, con una risoluzione di 2400×1800. Il pannello in questione, adotta il nuovo materiale E6 per immagini ancora più luminose e colori più precisi, pur garantendo un consumo energetico ridotto!

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che Amazon sta riservando all’offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prezzo possa tornare al suo valore originale o che, peggio, il prodotto vada del tutto esaurito!

