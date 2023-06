Se state cercando uno smartphone di alta qualità che vi consenta di lavorare, comunicare in modo rapido e intuitivo e godere di prestazioni superiori, allora dovreste prendere in considerazione l’acquisto dello Xiaomi 13. E se siete interessati a ottenerlo a un ottimo prezzo, vi suggeriamo di approfittare dell’offerta del 38% di sconto su eBay, dove potrete acquistarlo per soli 619,00€ anziché 999,90€.

Lo Xiaomi 13 offre una soluzione completa per le vostre esigenze, consentendovi di gestire chiamate, messaggi e scattare foto e video di alta qualità. Ma ciò che rende questo dispositivo davvero unico, che combina valide performance con uno stile moderno.

Si tratta sicuramente di un’occasione da non perdere, soprattutto considerando che si tratta di un’offerta di lancio per un dispositivo appena arrivato sul mercato e dotato di una tecnologia invidiabile e all’avanguardia. Il punto di forza principale di Xiaomi 13 è sicuramente il suo comparto fotografico, che vanta una tripla fotocamera posteriore sviluppata in collaborazione con Leica. Questa partnership assicura scatti di alta qualità e professionalità grazie anche al software di gestione delle immagini che permette di ottenere risultati davvero notevoli.

Inoltre, il dispositivo è dotato di 3 sensori da 50MP, tra cui 2 sensori Samsung ISOCELL s5kjn1 e un’enorme fotocamera Sony IMX989 da 50 megapixel. Grazie a questa combinazione, Xiaomi è in grado di offrire immagini di altissima qualità a prescindere dalla lunghezza focale, eliminando la preoccupazione di dover utilizzare teleobiettivi di qualità inferiore o grandangolari con bassa risoluzione. Con questo smartphone di ultima generazione, la qualità delle foto è garantita.

È importante menzionare anche il display AMOLED piatto da 6,36″ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione di 2400×1800. Questo pannello utilizza il nuovo materiale E6, che garantisce immagini ancora più luminose e colori più precisi, il tutto con un consumo energetico ridotto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

