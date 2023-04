Siete alla ricerca di un nuovo smartphone e desiderate un top di gamma, ma al contempo volete risparmiare? In tal caso non possiamo che consigliarvi il magnifico Xiaomi 13, uscito da appena un mese sul mercato e già scontato di 300,00€ su eBay!

Potrete, infatti, acquistare lo smartphone a soli 699,00€ invece del suo prezzo di listino di 999,00€. Si tratta di un’offerta davvero ottima, tanto che le scorte stanno esaurendo rapidamente, quindi vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

Lo Xiaomi 13 è il nuovissimo modello del brand, sviluppato in collaborazione con Leica con l’obiettivo di creare un dispositivo estremamente all’avanguardia. Uno dei punti di forza dello smartphone è, infatti, il sistema di fotocamere professionali, composto da un obbiettivo principale da 50MP, un teleobbiettivo e una ultra-grandangolare; riuscirete a catturare panorami, ritratti e dettagli minuscoli con un’estrema precisione e luci perfette, sfruttando un’ampia gamma di funzionalità e tecnologie pensate per rendere ogni foto e video mozzafiato.

Vi è poi un magnifico display HDR Pro da 6,36″, creato con un materiale a emissione luminosa di nuova generazione. Il risultato è uno schermo con una visibilità perfetta in qualsiasi situazione di luce, il tutto senza prosciugare la batteria. Lo Xiaomi 13 ha, infatti, un’efficienza energetica migliorata grazie all’intelligenza artificiale, offrendo fino a 14 ore di autonomia con un uso costante.

Infine, non possiamo non menzionare il design all’avanguardia dello Xiaomi 13, caratterizzato da un bordo piatto e da eleganti angoli arrotondati. Il corpo ultrasottile è stato ideato appositamente per un’impugnatura comodissima, rendendo così lo smartphone perfetto per essere tenuto nel palmo di una mano.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

