Dopo molte voci di corridoio, Xiaomi ha finalmente reso noti i dettagli della serie Xiaomi 13, la nuova linea top gamma dell’azienda.

Nel corso della giornata Xiaomi ha condiviso i dettagli tecnici di quelli che saranno i prossimi modelli di punta dell’azienda di telefonia cinese: quanto visto va a confermare le voci di corridoio che circolavano da qualche tempo. Tuttavia pare che, con questa serie, Xiaomi abbia cambiato strategia, puntando l’attenzione su due soli device: più qualità e fascia di prezzo più alta.

Xiaomi 13 in versione 'Skin'

Per quanto riguarda l’aspetto esterno, oltre al classico abbinamento vetro e metallo, sarà presente anche una variante in ecopelle azzurra, con la presenza di micro ceramiche donerà una sensazione di morbidezza e, allo stesso tempo, preserverà lo smartphone da scolorimento o dal fastidioso effetto “peeling”. Xiaomi 13 Pro adotta un design più in linea con la serie precedente, mentre il modello “base” ha un aspetto più squadrato, che ricorda le ultime generazioni di iPhone. I device sono inoltre classificati IP68 quanto ad impermeabilità ad acqua e polvere.

Leggermente diversi i display: Xiaomi 13 Pro monterà un 6,73” a 120 Hz, con risoluzione da 3200 x 1440 pixel. Xiaomi 13 presenta invece un 6,36” a 120Hz, con risoluzione da 2400 x 1080 pixel.

Sotto la scocca sia Xiaomi 13 che Xiaomi 13 Pro montano un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con RAM LPDDR5X e memoria interna di tipo UFS4.0; i due modelli saranno commercializzati con le le stesse configurazioni: a seconda della versione la RAM presente sarà di 8GB o 12GB mentre lo spazio di archiviazione disponibile andrà da 128GB fino a 512GB.

Sul versante fotografico, la nuova serie 13 torna ai sensori Sony. Su Xiaomi 13 Pro troviamo il sensore principale da 1″ e 50MP Sony IMX989, già visto su Xiaomi 12S Ultra, a cui si affianca la nuova ottica con lenti Leica e apertura f/1.9 e funzionalità Hyper OIS. Tuttavia è stata migliorata del 72% la sensibilità del sensore in condizioni di scarsa luminosità. È inoltre presente un sensore da 50MP con teleobiettivo (~75mm equivalenti) e un altro sensore da 50MP con lenti ultrawide (~14mm). Xiaomi 13 presenta invece un sensore principale da 50 MP Sony IMX800 una fotocamera da 10MP con teleobiettivo e una ultrawide da 12MP. Su entrambi troviamo infine una fotocamera selfie da 32MP.

Xiaomi 13 Pro nelle varie colorazioni disponibili

Passando al lato “energetico” troviamo una batteria da 4500mAh con ricarica a 67W per Xiaomi 13 (da 0% di batteria alla carica completa in circa 38 minuti) , mentre la versione Pro monta una 4820mAh che può assorbire fino a 120W (che permette di caricare il device al 100%, partendo da zero, in circa 19 minuti). Entrambi i modelli supportano anche la ricarica wireless da 50W e Qi a 10W. La durata delle batterie è stata anche potenziata grazie a un miglioramento dei consumi energetici.

Xiaomi 13 in edizione limitata

I nuovi Xiaomi 13 saranno disponibili per tutti nelle colorazioni bianco e nero e nei colori pastello Wilderness Green e Mountain Blue. Saranno inoltre disponibili delle versioni limitate nella configurazione 12/512 con colori più “audaci” come Flaming Red, Sapphire Blue, Hurricane Yellow, Jungle Green e Cement Ash.

La nuova gamma verrà messa in vendita, in Cina, a partire da mercoledì 14 dicembre a partire da 3.999 yuan (circa 543 euro) fino a 4,999 yuan (circa 680 euro) per Xiaomi 13, mentre Xiaomi 13 Pro verrà venduto, a seconda della versione, da 4.999 yuan (680 euro circa) fino a 6.299 yuan (855 euro circa).