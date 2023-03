Oggi vi proponiamo un confronto interessante tra top di gamma: a scontrarsi con iPhone 14 Pro Max abbiamo Xiaomi 13 Pro, top di gamma dell’azienda cinese dalle caratteristiche simili (per non dire praticamente identiche) a quelle dei suoi competitor sulla stessa fascia di prezzo nel mondo Android.

La caratteristica interessante di questo dispositivo è data dal sistema operativo proprietario MIUI 14 ormai diventata per molti un punto di riferimento in ambito Android per le sue ottimizzazioni e funzioni esclusive. iPhone 14 Pro Max è il dispositivo più avanzato tra quelli di casa Apple e, ad oggi, rappresenta un investimento sicuro per tutti coloro che puntano ad avere un dispositivo iOS all’avanguardia che sfrutti le principali caratteristiche di quest’ultimo, come ad esempio l’integrazione con l’ecosistema dei dispositivi Apple o il face ID per lo sblocco del telefono e la gestione degli accessi sui vari account configurati sul dispositivo.

Non possiamo fare a meno di citare in oltre il supporto ai messaggi SOS satellitari da poco arrivato anche da noi in Italia su tutta la gamma iPhone 14, che rappresenta di certo una sicurezza in più per tutti, specie per coloro che abitualmente effettuano gite fuori porta in zone con scarsa copertura di segnale. Di contro, Xiaomi 13 Pro offre un comparto fotografico all’avanguardia, sviluppato in collaborazione con Leica che permette di scattare delle immagini dalla calibrazione colori decisamente caratteristica. Ciò nonostante, la qualità dei contenuti rimane di altissimo livello su entrambi i dispositivi.

Vi ricordiamo che il confronto viene fatto solo per portare alla luce le caratteristiche tecniche dei dispositivi nel caso in cui ne stiate valutando l’acquisto. Andiamo subito a vedere insieme le caratteristiche di questi due smartphone!

Differenze estetiche

Dal punti di vista estetico, Xiaomi 13 Pro ha una dimensione di 162,9 x 74,6 x 8,4 mm or 8,7 mm e pesa 229g, contro le dimensioni di iPhone 14 Pro Max di 160,7 x 77,6 x 7,9 mm con un peso di 240g. Lo smartphone di Xiaomi risulta essere di pochissimo più alto e spesso, ma nonostante tutto mantiene un peso inferiore di 30g rispetto al suo rivale.

Xiaomi 13 Pro monta un display da 6,73 pollici con una risoluzione pari a 1440 x 3200 pixel e una densità di pixel pari a 522ppi. iPhone 14 Pro Max monta un display pressoché identico nelle dimensioni, da 6,7 pollici con una risoluzione di 1290 x 2796 pixels e una densità di pixel di 460ppi. I dispositivi montano rispettivamente un pannello LTPO AMOLED a 120Hz e LTPO Super Retina XDR OLED sempre a 120Hz (come sul modello Pro con display più piccolo).

Snapdragon vs Apple Bionic

Lo Xiaomi 13 Pro equipaggia un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con all’interno 1 core a 3,2GHz Cortex-X3, 2 core da 2,8GHz Cortex-A715, 2 core da 2,8GHz Cortex-A710 e 3 core da 2,0GHz Cortex-A510. L’iPhone 14 Pro Max, monta l’ultimo chip Apple A16 Bionic (4 nm), presente su tutta la fascia top di gamma, e dispone di 2 core da 3,46GHz Everest e 4 core da 2,02GHz Sawtooth.

Riguardo alla GPU, lo Snapdragon 8 Gen 2 dispone di una Adreno 740, mentre l’Apple A16 Bionic conta su una GPU proprietaria a 5 core. Entrambe le unità grafiche risultano essere tra le migliori disponibili sul mercato, fornendo prestazioni di alto livello con i giochi e gli applicativi grafici più impegnativi. L’unico limite e dato dalla disponibilità nei vari store di giochi e applicativi in esclusiva.

Xiaomi 13 Pro viene commercializzato nelle versioni da 128GB e 256GB con 8GB RAM oppure, per chi vuole 12GB di RAM, sono disponibili i tagli da 256GB e 512GB di memoria interna. iPhone 14 Pro Max, invece, è disponibile nei tagli da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB di memoria interna, tutti equipaggiati con 6GB di RAM. Entrambi i dispositivi sono privi di slot microSD per poter espandere la memoria.

Xiaomi 13 Pro iPhone 14 Pro Max Dimensioni e peso 162,9 x 74,6 x 8,7 mm 229 g 160,7 x 77,6 x 7,9 mm 240 g Display LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1900 nit (peak) 6,73 pollici LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit (typ), 2000 nit (HBM) 6,7 pollici CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Apple A16 Bionic (4 nm) Hexa-core (2× 3,46GHz Everest + 4× 2,02GHz Sawtooth) GPU Adreno 740 Apple GPU (5-core) Memoria 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM Batteria e ricarica 4820 mAh 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min

50W wireless, 100% in 36 min

10W reverse wireless 4323 mAh 30W, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 7,5W wireless (Qi) Fotocamera Fotocamera Posteriore: 50,3 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1,0″, 1,6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS

50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm – ∞), 3,2x optical zoom

50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF Fotocamera frontale: 32 MP, (wide) Fotocamera posteriore: 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1,28″, 1,22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS

12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3,5″, PDAF, OIS, 3x optical zoom

12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2,55″, 1,4µm, dual pixel PDAF

TOF 3D LiDAR scanner (depth) Fotocamera frontale: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3,6″, PDAF, OIS

SL 3D Video 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS Software di sistema Android 13, MIUI 14 iOS 16

Xiaomi 13 Pro ha una batteria da 4820 mAh e supporta la ricarica rapida da 120W permettendo una ricarica completa del dispositivo in soli 19 minuti, un risultato davvero sorprendente. iPhone 14 Pro Max dispone invece di una batteria da 4323 mAh con supporto alla ricarica rapida (max 30W) che vi permette di arrivare da 0% a 50% in soli 30 minuti. Entrambi i dispositivi riescono comunque a coprire una intera giornata di autonomia con un uso intenso, senza particolari problemi.

Fotocamere a confronto

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Xiaomi 13 pro sembra essere più avvantaggiato sulla carta rispetto al suo rivale. Il dispositivo Xiaomi monta 3 sensori rispettivamente da 50,3, 50 e 50 MP con delle focali da f/1.9 + f/2.0 + f/2.2, mentre Phone 14 Pro Max monta invece 3 sensori da 48, 12 e 12MP con dei valori di apertura focale pari a f/1.8 + f/2.8 + f/2.2. Il dispositivo Android monta una fotocamera frontale da 32MP, mentre quello Apple monta una fotocamera frontale da 12 MP. I due dispositivi dispongono rispettivamente di zoom ottico a 3,2x e 3x. La collaborazione con Leica su Xiaomi 13 Pro permette foto di altissimo livello, anche grazie al sensore principale da 1 pollice e al suo meccanismo di lenti flottanti sul teleobiettivo, in grado di permettere una messa a fuoco da una distanza minima di 10cm fino all’infinito. La qualità, specie in ambito RAW, non è minimamente paragonabile tra i due dispositivi. Dal punto di vista fotografico Xiaomi ha fatto un lavoro notevole a 360 gradi che possiamo notare sia sui colori, ma anche ad esempio sulla luminosità delle foto in scarse condizioni di luce.

"Credits: Mark Spoonauer- Tom's Guide"

Prezzi

Xiaomi 13 Pro è disponibile con uno sconto del 15% su Amazon al prezzo di 1.188,99 euro nella versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Al momento della stesura dell’articolo, gli altri formati non sono disponibili. iPhone 14 Pro Max è disponibile a 1.229,00 euro con uno sconto del 13% nel taglio da 128GB. Il modello da 256GB viene venduto con uno sconto dell’11% a 1.449,00 euro, il modello da 512GB viene proposto a 1.769,99 euro con uno sconto del 6%, mentre quello da 1TB costa 2.036,00 euro con uno sconto del 5%. Se siete amanti della fotografia, a quasi parità di prezzo, non potrete di certo ignorare l’offerta Xiaomi. Di contro iPhone 14 Pro Max, risulta essere il top di gamma per coloro che preferiscono un dispositivo votato alla sicurezza in aree extra urbane e vogliono entrare nell’ecosistema Apple, interfacciandosi magari ad altri dispositivi dell’azienda californiana. Di seguito vi lasciamo i link per l’acquisto di questi due dispositivi: