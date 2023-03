Nel confronto di oggi andremo a vedere nel dettaglio le caratteristiche di Xiaomi 13 Pro, attuale top di gamma di casa Xiaomi, e iPhone 14 Pro, top di gamma di Apple ma dal display leggermente più piccolo rispetto al suo rivale. I due smartphone rappresentano soluzioni di punta per chi vuole un prodotto premium con iOS o Android.

Nel caso dello Xiaomi 13 Pro, vi ricordiamo che può fare affidamento sulle ottimizzazioni della MIUI 14, sistema Android proprietario di tutta la gamma Xiaomi ricco di ottimizzazioni e funzioni custom. Dall’altro lato, iPhone 14 Pro con il suo sistema iOS, offre un sistema ormai rodato e pienamente ottimizzato che ormai si integra perfettamente con gli altri prodotti dell’ecosistema Apple autonomamente.

Entrambi i top di gamma hanno i loro punti di forza e si dedicano ad un pubblico diverso sulla base delle loro caratteristiche software di sistema, ma per certi versi anche in base alle caratteristiche tecniche. Nel caso dello Xiaomi 13 Pro, ad esempio, abbiamo un teleobiettivo con lenti mobili che funziona anche per le fotografie macro, mentre iPhone 14 Pro riesce a registrare comunque contenuti video di altissima qualità.

Non possiamo fare a meno di citare inoltre il supporto ai messaggi SOS satellitari da poco arrivato anche da noi in Italia su tutta la gamma iPhone 14, che rappresenta di certo una sicurezza in più per tutti, specie per coloro che abitualmente effettuano gite fuori porta in zone con scarsa copertura di segnale.

Vi ricordiamo che il confronto tecnico di questo articolo non rappresenta una sfida allo scopo di sancire un vincitore, ma bensì cercheremo di mettere in risalto le caratteristiche dei due telefoni nel caso ne stiate valutando l’acquisto. Iniziamo subito a vedere quali sono le principali differenze.

Differenze estetiche

Dal punti di vista estetico, Xiaomi 13 Pro ha una dimensione di 162,9 x 74,6 x 8,4 mm or 8,7 mm e pesa 229g, contro le dimensioni di iPhone 14 Pro che ha una dimensione di 147,5 x 71,5 x 7,9 mm e pesa 206g.

iPhone 14 pro risulta pesare meno del suo rivale anche grazie alle dimensioni ridotte del suo display da 6,1 pollici con una risoluzione di 1290×2796 pixel e una densità di pixel pari a 460ppi. Xiaomi 13 Pro, di contro, dispone di un display da 6,73 pollici con una risoluzione di 1440 x 3200 pixel e una densità di pixel pari a 522ppi. Nel caso di Xiaomi 13 Pro abbiamo un pannello LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz e 1900 nit di picco mentre iPhone 14 Pro, monta il tradizionale pannello LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, 2000 nit (come sul modello Pro Max).

Lo smartphone Apple ha un corpo realizzato in acciaio inossidabile e vetro, mentre lo Xiaomi 13 Pro si affida ad alluminio e ceramica.

Snapdragon vs Apple Bionic

Lo Xiaomi 13 Pro equipaggia un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con all’interno 1 core a 3,2GHz Cortex-X3, 2 core da 2,8GHz Cortex-A715, 2 core da 2,8GHz Cortex-A710 e 3 core da 2,0GHz Cortex-A510. iPhone 14 Pro monta l’ultimissimo chip proprietario di Apple A16 Bionic, composto da 2 core Avalance da 3,46 Ghz e 4 core Blizzard da 2,02GHz.

Riguardo al comparto grafico, lo Snapdragon 8 Gen 2 dispone di una GPU Adreno 740 in grado di far girare i più recenti giochi sul mercato, mentre il dispositivo Apple dispone della sua GPU proprietaria a 5 core con altrettanta potenza sotto al cofano. Entrambi i dispositivi consentono un esperienza di gioco piacevole e fluida, il cui limite è rappresentato solamente dalle esclusive presenti sui due store di riferimento.

Xiaomi 13 Pro viene commercializzato nelle versioni da 128GB e 256GB con 8GB RAM, oppure per chi vuole 12GB di RAM, sono disponibili i tagli da 256GB e 512GB di memoria interna. iPhone 14 Pro offre una gamma di tagli di memoria massima più ampia (128GB, 256GB, 512GB e 1TB), tutti equipaggiati con 6GB di RAM. Nessuno dei due dispositivi dispone di slot microSD per poter espandere la memoria.

Xiaomi 13 Pro iPhone 14 Pro Dimensioni e peso 162,9 x 74,6 x 8,4 mm or 8,7 mm 229g 147,5 x 71,5 x 7,9 mm 206 g Display 6,73″ LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1900 nit (peak) 6,1″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit (typ), 2000 nit (HBM) CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1× 3,2GHz Cortex-X3 + 2× 2,8GHz Cortex-A715 + 2× 2,8GHz Cortex-A710 + 3× 2,0GHz Cortex-A510) Apple A16 Bionic (4 nm) Hexa-core (2x 3,46GHz Everest + 4x 2,02GHz Sawtooth) GPU Adreno 740 Apple GPU (5-core) Memoria 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM Batteria e ricarica 4820 mAh 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min 50W wireless, 100% in 36 min 10W reverse wireless 3200 mAh 27W, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 7,5W wireless (Qi) Fotocamera Fotocamera Posteriore: 50,3 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1,0″-type, 1,6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS

50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm – ∞), 3,2x optical zoom

50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF Fotocamera frontale: 32 MP, (wide) Fotocamera posteriore: 48 MP, f/1.8, 24mm (principale), 1/1,28″, 1,22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS

12 MP, f/2.8, 77mm (teleobiettivo), 1/3,5″, PDAF, OIS, 3x zoom ottico

12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (grandangolo), 1/2,55″, 1.4µm, dual pixel PDAF

TOF 3D LiDAR scanner (profondità) Fotocamera frontale: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS Video 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. Software di sistema Android 13, MIUI 14 iOS 16

Xiaomi 13 Pro ha una batteria da 4820 mAh e supporta la ricarica rapida a 120W permettendo una ricarica completa del dispositivo in soli 19 minuti, un risultato davvero sorprendente. iPhone 14 Pro monta invece una batteria da 3200mAh, con supporto alla ricarica rapida (max 27W) che vi permette di ricaricare da 0% al 50% in 30 minuti. Entrambi i dispositivi permettono di coprire tranquillamente la giornata con un uso intenso del telefono.

Fotocamere a confronto

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Xiaomi 13 pro sembra essere più avvantaggiato sulla carta rispetto al suo rivale. Il dispositivo Xiaomi monta 3 sensori rispettivamente da 50,3 (Sony IMX989 da 1″) e altri due da 50MP con delle focali da f/1.9 + f/2.0 + f/2.2. Il teleobiettivo di Xiaomi 13 Pro è unico nel suo genere in quanto permette un range di messa a fuoco che va da 10cm all’infinito, ideale per la fotografia macro ma anche per dei bellissimi ritratti. iPhone 14 Pro monta 3 sensori rispettivamente da 48, 12 e 12 MP con delle focali pari a f/1.78 + f/2.2 + f/2.8.

Il dispositivo Android monta una fotocamera frontale da 32MP, mentre quello Apple monta una fotocamera frontale da 12MP.

Prezzi

Xiaomi 13 Pro è disponibile con uno sconto del 15% su Amazon al prezzo di 1.188,99 euro nella versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Al momento della stesura dell’articolo, gli altri formati non sono disponibili. iPhone 14 Pro è disponibile nel taglio da 128GB con uno sconto del 12% al prezzo di 1.179,00 euro. I modelli da 256GB, 512GB e 1TB, costano rispettivamente 1.299,00 euro, 1.619,99 euro e 1.886,00 euro (tutti e tre con sconti che vanno dal 5% al 12%). Di seguito vi lasciamo i link per l’acquisto su Amazon: