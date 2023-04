La sfida di oggi si svolge in casa Android tra due dei prodotti di punta dei migliori brand del momento. Da un lato abbiamo Xiaomi 13 Pro, top di gamma dell’azienda cinese, mentre dall’altro Pixel 7 Pro, lo smartphone ufficiale di Google nella sua versione più costosa ma completa di componenti all’avanguardia.

Mentre Xiaomi può contare sulle ottimizzazioni e i servizi della sua MIUI, il dispositivo di Google risulta essere ottimizzato appositamente dall’azienda di Mountain View su hardware proprietario, per un esperienza Android Stock al meglio delle possibilità. Tra i due dispisitivi, spicca particolarmente il comparto fotografico di Xiaomi 13 Pro in collaborazione con Leica, il quale è in grado di restituire video e fotografie di altissimo livello. Di certo però, il prezzo risulta nettamente superiore rispetto al dispositivo di Google.

Vi ricordiamo che questi articoli, non servono a decretare un vincitore, ma ben si a mostrarvi le differenze tra i due prodotti nel caso in cui ne stiate valutando l’acquisto, in modo da aiutarvi a scegliere in base alle vostre esigenze e disponibilità economiche. Questi due colossi della tecnologia sono equipaggiati di tutto punto con le migliori tecnologie in circolazione. Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche.

Differenze estetiche

Dal punti di vista estetico, Xiaomi 13 Pro ha una dimensione di 162,9 x 74,6 x 8,7 mm e pesa 229g, contro Google Pixel 7 Pro che ha una dimensione di 162,9 x 76,6 x 8,9 mm con un peso di 212g. Dal punto di vista delle dimensioni, i due telefoni praticamente si equivalgono, mostrando differenze solamente riguardo alle rifiniture estetiche, come ad esempio la differente disposizione delle fotocamere sul retro. Pesa un pochino di più Xiaomi 13 Pro per via della sua scocca in ceramica che oltre ad essere più resistente ai graffi porta con sé un peso specifico maggiore.

Mentre Xiaomi 13 Pro dispone di un display da 6,73 pollici, con una risoluzione di 1440 x 3200 pixel e una densità di pixel pari a 522ppi, Google Pixel 7 Pro monta un display da 6,7 pollici con una risoluzione di 1440 x 3120 pixel e una densità di pixel pari a 512ppi. Il dispositivo di casa Xiaomi monta un pannello LTPO AMOLED a 120Hz, da ben 1900 nit, contro il pannello di Pixel 7 Pro di tipo LTPO AMOLED a 120Hz che però arriva “solo” a 1500 nit di luminosità.

Snapdragon vs Google Tensor

Lo Xiaomi 13 Pro equipaggia un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con all’interno 1 core a 3,2GHz Cortex-X3, 2 core da 2,8GHz Cortex-A715, 2 core da 2,8GHz Cortex-A710 e 3 core da 2,0GHz Cortex-A510. Pixel 7 Pro equipaggia il chip proprietario di Mountain View Google Tensor G2 (5 nm) con all’interno 2 core da 2,85 GHz Cortex-X1, 2 core da 2,35 GHz Cortex-A78 e 4 core da 1,80 GHz Cortex-A55.

Riguardo al comparto grafico, lo Snapdragon 8 Gen 2 dispone di una GPU Adreno 740 in grado di far girare i più recenti giochi sul mercato, mentre il chip di Google monta una GPU Mali-G710 MP7. Entrambi i dispositivi consentono un esperienza di gioco piacevole e fluida con tutti i titoli di punta presenti sul Play Store.

Xiaomi 13 Pro viene commercializzato nelle versioni da 128GB e 256GB con 8GB RAM oppure, per chi vuole 12GB di RAM, sono disponibili i tagli da 256GB e 512GB di memoria interna. Pixel 7 Pro dispone di due differenti versioni da 8GB o 12GB di RAM per i tagli di memoria da 128GB e 256GB, mentre per il taglio da 512GB è disponibile solo la versione con 12GB di RAM.

Xiaomi 13 Pro Google Pixel 7 Pro Dimensioni e peso 162,9 x 74,6 x 8,7 mm 229 g 162,9 x 76,6 x 8,9 mm 212 g Display LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1900 nit (peak) 6,73 pollici LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nit (HBM), 1500 nit (peak) 6,7 pollici CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1× 3,2GHz Cortex-X3 + 2× 2,8GHz Cortex-A715 + 2× 2,8GHz Cortex-A710 + 3× 2,0GHz Cortex-A510) Google Tensor G2 (5 nm) Octa-core (2x 2,85GHz Cortex-X1 + 2x 2,35GHz Cortex-A78 + 4x 1,80GHz Cortex-A55) GPU Adreno 740 Mali-G710 MP7 Memoria 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM Batteria e ricarica 4820 mAh 120W wired, PD 3.0, QC4, 100% in 19 min

50W wireless, 100% in 36 min

10W reverse wireless 5000 mAh 23W wired, PD 3.0, 50% in 30 min

23W wireless

5W reverse wireless Fotocamera Fotocamera Posteriore: 50,3 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1,0″, 1,6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS

50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm – ∞), 3,2x optical zoom

50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF Fotocamera frontale: 32 MP, (wide) Fotocamera Posteriore: 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1,31″, 1,2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS

48 MP, f/3.5, 120mm (telephoto), 1/2,55″, 0,7µm, multi-directional PDAF, OIS, 5x optical zoom

12 MP, f/2.2, 126˚ (ultrawide), 1/2,9″, 1,25µm, AF Fotocamera frontale: 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3,1″, 1,22µm Video 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps Software di sistema Android 13, MIUI 14 Android 13

Xiaomi 13 Pro ha una batteria da 4820 mAh e supporta la ricarica rapida da 120W permettendo una ricarica completa del dispositivo in soli 19 minuti, un risultato davvero sorprendente. Pixel 7 Pro dispone di una batteria da 5000mAh con una ricarica via cavo da 23W che garantisce dallo 0% al 50% di ricarica in 30 minuti.

Fotocamere a confronto

Xiaomi 13 Pro monta un comparto camere nettamente più avanzato rispetto al suo concorrente. Il dispositivo Xiaomi monta 3 sensori posteriori rispettivamente da 50,3, 50 e 50 MP con delle focali da f/1.9 + f/2.0 + f/2.2, mentre Pixel 7 Pro monta tre sensori rispettivamente da 50MP, 48MP e 12MP con delle focali rispettivamente da f/1.9, f/3.5 ef/2.2. Nonostante tutto però, il dispositivo di Google gode di uno zoom 5x, contro quello di Xiaomi di soli 3,2x. Entrambi i dispositivi sono in grado di eseguire scatti che nel complesso non vi deluderanno, visto l’alto livello qualitativo dei sensori di entrambi i telefoni. In particolare, la collaborazione con Leica su Xiaomi 13 Pro permette foto di altissimo livello, anche grazie al sensore principale da 1 pollice e al suo meccanismo di lenti flottanti sul teleobiettivo, in grado di permettere una messa a fuoco da soli 10cm di distanza. L’ottimo comparto fotografico del dispositivo, vi permetterà di scattare dettagliatissime foto in formato RAW e in scarse condizioni di luce notturna. Insomma, nel complesso la differenza oggettiva tra i due dispositivi si sente, ma riuscirete apprezzarla meglio se siete dei professionisti o degli appassionati del settore fotografico.

Prezzi

Xiaomi 13 Pro è disponibile con uno sconto del 15% su Amazon al prezzo di 1.188,99 euro nella versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Al momento della stesura dell’articolo, gli altri formati non sono disponibili. Google Pixel 7 Pro al momento è in offerta nella versione da 128GB di ROM e 12 GB di RAM, con uno sconto del 7% su Amazon, al prezzo di 840.20 euro nella colorazione nero ossidiana. L’importante differenza di prezzo tra i due dispositivi, è accentuata dalla presenza dell’importante comparto fotografico sullo Xiaomi 13 Pro che non è detto che possa interessare a tutti gli utenti in cerca di un dispositivo top di gamma per un uso quotidiano. Di seguito vi lasciamo i link per l’acquisto di entrambi i dispositivi.