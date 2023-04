Oggi andremo a confrontare due dispositivi Android top di gamma. Da un lato abbiamo Xiaomi 13 Pro ultimo nato in casa Xiaomi di fascia alta, mentre dall’altro OnePlus 11, top di gamma dell’omonima casa cinese.

Entrambi i dispositivi concorrono per essere i migliori della loro categoria, offrendo le migliori componenti disponibili sul mercato. In linea generale, non troviamo nessuna funzione esclusiva su entrambi i dispositivi, ben sì solamente alcune differenze tecniche, come ad esempio, un display molto più luminoso sullo Xiaomi 13 Pro, e un comparto fotografico molto più avanzato rispetto a OnePlus 11. Nonostante ciò, le foto di OnePlus 11 non vi deluderanno ugualmente. Grazie a questi due dispositivi, sarete in grado di produrre video fino ad 8K e fotografie di altissimo livello. Da un lato avrete l’ormai collaudato sistema operativo MIUI 14, sempre più propenso alle implementazione delle app proprietarie di Google in occidente, mentre dall’altro lato OxygenOS di casa OnePlus, da sempre votato alle performance e alla semplicità d’uso. La scelta ricade solo sulle vostre preferenze, esigenze personali e sul vostro portafoglio.

Vi ricordiamo che questo genere di articoli serve ad aiutarvi a valutare i dispositivi in questione e non a stabilire un vincitore assoluto. Oggi giorno, visto l’ampio parco di dispositivi in commercio, la forte competizione tra le aziende, si basa su tantissimi fattori che rendono impossibile vedere emergere un vincitore assoluto. Andiamo subito a vedere quindi sulla carta, quali sono le principali differenze tecniche dei due dispositivi in questione:

Differenze estetiche

Esteticamente, la prima differenza che salta all’occhio è data dalla forma del comparto fotografico quadrato su Xiaomi 13 Pro e molto più pronunciato, rispetto a quello circolare di OnePlus 11. Xiaomi 13 Pro ha una dimensione di 162,9 x 74,6 x 8,7 mm e pesa 229g, mentre OnePlus 11 ha una dimensione di 163,1 x 74,1 x 8,53 mm e pesa 205g. Complessivamente i due telefoni risultano praticamente identici in quanto a dimensioni e peso. Le uniche differenze sostanziali, sono rappresentate esteticamente dalla scelta dei materiali sulla scocca posteriore. Mentre Xiaomi 13 Pro punta sull’effetto liscio del suo retro in ceramica, OnePlus 11 propone un effetto sabbiato che ricorda molto quello del suo predecessore OnePlus One.

Riguardo al Display, Xiaomi 13 Pro monta un display da 6,73 pollici con una risoluzione pari a 1440 x 3200 pixel e una densità di pixel pari a 522ppi, mentre OnePlus 11 ha un display da 6,7 pollici con una risoluzione pari a 1440×3216 pixel con una densità di pixel pari a 526ppi. Entrambi i dispositivi montano un display AMOLED con refresh rate variabile a 120Hz, che nel caso di Xiaomi 13 Pro risulta essere più luminoso sotto al sole con ben 1900 nit di luminosità contro i 1300 nit di OnePlus 11.

SoC Snapdragon per entrambi

Entrambi i dispositivi montano sotto la scocca un chip Qualcomm della famiglia Snapdragon. I due dispositivi equipaggiano il Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con all’interno 1 core a 3,2GHz Cortex-X3, 2 core da 2,8GHz Cortex-A715, 2 core da 2,8GHz Cortex-A710 e 3 core da 2,0GHz Cortex-A510. Il comparto grafico è gestito da una GPU Adreno 740 che vi permetterà di giocare senza problemi a tutti i migliori giochi del momento, scaricabili dal Google Play Store. Attualmente questo chip rappresenta il prodotto di punta equipaggiabile sui dispositivi Android di fascia alta.

Riguardo al comparto memoria, Xiaomi 13 Pro viene commercializzato nelle versioni da 128GB e 256GB di memoria interna con 8GB RAM, oppure per chi vuole 12GB di RAM, sono disponibili i tagli da 256GB e 512GB di memoria interna. OnePlus 11 dispone invece di 8GB di RAM nel modello da 128GB di memoria interna, fino ad un massimo di 16GB nel modello da 256GB di memoria interna. Entrambi i dispositivi sono privi di slot per l’espansione della memoria tramite microSD.

Xiaomi 13 Pro OnePlus 11 Dimensioni e peso 162,9 x 74,6 x 8,7 mm 229 g 163,1 x 74,1 x 8,5 mm 205 g Display 6,73″ LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1900 nit (peak) 6,7″ LTPO3 Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nit (typ), 800 nit (HBM), 1300 nit (peak) CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1× 3,2GHz Cortex-X3 + 2× 2,8GHz Cortex-A715 + 2× 2,8GHz Cortex-A710 + 3× 2,0GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1× 3,2GHz Cortex-X3 + 2× 2,8GHz Cortex-A715 + 2× 2,8GHz Cortex-A710 + 3× 2,0GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 Adreno 740 Memoria 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM Batteria e ricarica 4820 mAh 120W wired, PD 3.0, QC4, 100% in 19 min

50W wireless, 100% in 36 min

10W reverse wireless 5000 mAh 100W, PD, 1-50% in 10 min, 1-100% in 25 min Fotocamera Fotocamera posteriore: 50,3 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1.0″-type, 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS

50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm – ∞), 3.2x optical zoom

50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF Fotocamera frontale: 32 MP, (wide) Fotocamera posteriore: 50 MP, f/1.8, 24mm (principale), 1/1,56″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS

32 MP, f/2.0, 48mm (teleobiettivo), 1/2,74″, PDAF, 2x optical zoom

48 MP, f/2.2, 115˚, (grandangolo), 1/2,0″, AF Fotocamera frontale: 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1.0µm Video 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS Software di sistema Android 13, MIUI 14 Android 13, OxygenOS 13

Xiaomi 13 Pro ha una batteria da 4820 mAh e supporta la ricarica rapida da 120W permettendo una ricarica completa del dispositivo in soli 19 minuti, un risultato davvero sorprendente che non si distacca molto da quello del suo rivale OnePlus 11, che ha una batteria da 5000mAh e supporta la ricarica rapida a 100W, riuscendo ad arrivare da 0% a 100% in soli 25 minuti. Entrambi i dispositivi riescono a coprire tranquillamente l’intera giornata con una carica completa della batteria.

Fotocamere a confronto

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Xiaomi 13 pro monta 3 sensori rispettivamente da 50,3, 50 e 50 MP con delle focali da f/1.9 + f/2.0 + f/2.2, mentre OnePlus 11 monta 3 sensori posteriori rispettivamente da 50, 32 e 48 MP, con delle focali di f/1.8 + f/2.0 + f/2.2. La fotocamera frontale di Xiaomi 13 Pro è da 32MP, mentre quella di OnePlus 11 è di soli 16MP. Nonostante le differenze, entrambi i dispositivi dispongono di un ottimo comparto fotografico aiutati anche dalle elaborazioni lato software svolte dai rispettivi sistemi.

La collaborazione con Leica su Xiaomi 13 Pro permette di scattare foto di altissimo livello, anche grazie al sensore principale da 1 pollice e al suo meccanismo di lenti flottanti sul teleobiettivo, in grado di permettere una messa a fuoco minima di 10cm. OnePlus ha un approccio più tradizionale ma siamo comunque rimasti molto colpiti dalla resa cromatica del software realizzato in collaborazione con Hasselblad. Xiaomi 13 Pro è comunque un gradino sopra riguardo la fotografia, secondo le nostre preferenze.

Prezzi

Xiaomi 13 Pro è disponibile con uno sconto del 15% su Amazon al prezzo di 1.188,99 euro nella versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Al momento della stesura dell’articolo, gli altri formati non sono disponibili. OnePlus 11 costa nettamente meno rispetto al suo rivale. Su Amazon il modello da 256GB di memoria interna con 16GB di RAM costa 921,00 euro. A fronte di un comparto fotografico più importante su Xiaomi 13 Pro, la differenza di prezzo tra i due telefoni si fa sentire e non di poco. Di seguito, vi lasciamo i link alle offerte citate.