Il confronto tecnico di oggi si svolge interamente in casa Xiaomi. Al centro della scena abbiamo uno scontro tra top di gamma di due diverse annate. Per la precisione, oggi andremo a vedere Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 12 Pro per cercare di capire insieme quanto si discostano tra di loro i due dispositivi.

Le differenze più sostanziali, così come per i fratelli minori, le abbiamo sul comparto fotografico, in quanto nel caso di Xiaomi 13 Pro risulta essere particolarmente avanzato e innovativo, grazie soprattutto al teleobiettivo con lenti mobili che funziona anche per le fotografie macro, sviluppato in collaborazione con Leica. Se siete dei professionisti o degli appassionati di fotografia, non potrete di certo ignorare questa caratteristica.

Vi ricordiamo che il confronto tecnico di questo articolo deve essere visto come uno strumento per aiutarvi a scegliere in base alle vostre necessità e disponibilità economiche. Fatta questa premessa, andiamo subito a scoprire insieme i dettagli di questi due prodotti di casa Xiaomi.

Differenze estetiche

Dal punto di vista estetico i due dispositivi non sono praticamente uguali riguardo alla scelta dei materiali. Entrambi si affidano all’accoppiata di alluminio e ceramica. Quello che salta subito all’occhio, è la differente dimensione del comparto fotografico: su Xiaomi 13 Pro risulta essere molto più “invasivo” per via del suo sensore a lenti flottanti da 1 pollice. Riguardo alle dimensioni, Xiaomi 13 Pro ha una dimensione di 162,9 x 74,6 x 8,4 mm or 8,7 mm e pesa 229g, contro Xiaomi 12 Pro che ha le dimensioni di 163,6 x 74,6 x 8,2 mm e pesa 205g. Se pur di poco, la presenza dell’importante comparto fotografico, si fa sentire in termini di peso su Xiaomi 13 Pro.

Entrambi i dispositivi hanno un display da 6,73 pollici AMOLED 120Hz con una risoluzione di 1440 x 3200 pixel e una densità di pixel pari a 522ppi. La differenza principale tra i due telefoni sta nella luminosità, che su Xiaomi 13 Pro si attesta sui 1900 nit, mentre su Xiaomi 12 Pro è di 1500 nit. Nel complesso, entrambi i dispositivi si comportano egregiamente sotto alla luce del sole.

Snapdragon a confronto

Entrambi i dispositivi sono equipaggiati di SoC Snapdragon se pur di due differenti generazioni. Lo Xiaomi 13 Pro equipaggia un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con all’interno 1 core da 3,2GHz Cortex-X3 + 2 core da 2,8GHz Cortex-A715 + 2 core da 2,8GHz Cortex-A710 + 3 core da 2,0GHz Cortex-A510, mentre Xiaomi 12 Pro fa affidamento sul SoC Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) composto da 1 core da 3,00GHz Cortex-X2 + 3 core da 2,50GHz Cortex-A710 + 4 core da 1,80GHz Cortex-A510. Nonostante le differenze prestazionali tra i due Chip, possiamo assicurarvi che nell’ambito d’uso quotidiano, la differenza sarà pressoché impercettibile.

Riguardo al comparto grafico, Xiaomi 13 Pro dispone di una GPU Adreno 740, mentre Xiaomi 12 Pro dispone di una GPU Adreno 730. Entrambe le GPU sono in grado di performare garantendo piena compatibilità e supporto con i più recenti titoli disponibili sul Google Play Store in ambito videoludico, restituendo un’esperienza al top delle possibilità.

Riguardo alla memoria interna, Xiaomi 13 Pro viene commercializzato nelle versioni da 128GB e 256GB con 8GB RAM oppure, per chi vuole 12GB di RAM, sono disponibili i tagli da 256GB e 512GB di memoria interna. Xiaomi 12 Pro è disponibile con 8GB di RAM nei formati da 128GB e 256GB di memoria interna, mentre la versione da 12GB di RAM è disponibile solo nel formato da 256GB di memoria interna. Entrambi i dispositivi sono privi di slot microSD per poter espandere la memoria.

Xiaomi 13 Pro Xiaomi 12 Pro Dimensioni e peso 162,9 x 74,6 x 8,4 mm or 8,7 mm 229g 163,6 x 74,6 x 8,2 mm 205g Display 6,73″ LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1900 nit (peak) 6,73″ LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1× 3,2GHz Cortex-X3 + 2× 2,8GHz Cortex-A715 + 2× 2,8GHz Cortex-A710 + 3× 2,0GHz Cortex-A510) Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) Octa-core (1x 3,00GHz Cortex-X2 + 3x 2,50GHz Cortex-A710 + 4x 1,80GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 Adreno 730 Memoria 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM Batteria e ricarica 4.820 mAh 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min 50W wireless, 100% in 36 min 10W reverse wireless Li-Po 4.600 mAh 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 18 min (advertised)

50W wireless, 100% in 42 min (advertised)

10W reverse wireless Fotocamera Fotocamera Posteriore: 50,3 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1,0″-type, 1,6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS

50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm – ∞), 3,2x optical zoom

50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF Fotocamera frontale: 32 MP, (wide) Fotocamera Posteriore: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS

50 MP, f/1.9, 48mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom

50 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide) Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm Video 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS Software di sistema Android 13, MIUI 14 Android 13, MIUI 14

I due smartphone dispongono di una batteria da 4.820 mAh e supportano la ricarica rapida a 120W permettendo una ricarica completa dei dispositivi in soli 19 minuti, un risultato davvero sorprendente. Con entrambi i telefoni, riuscirete a coprire tranquillamente la giornata senza problemi, oltre al fatto che la ricarica rapida, vi permetterà comunque di recuperare autonomia velocemente ovunque voi siate, in pochissimo tempo.

Fotocamere a confronto

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Xiaomi 13 pro sembra essere più avvantaggiato sulla carta rispetto al suo rivale. Il dispositivo Xiaomi monta 3 sensori rispettivamente da 50,3 MP (Sony IMX989 da 1″) uno da 50MP e un altro da 12 MP con delle focali da f/1.9 + f/2.0 + f/2.2. Il teleobiettivo di Xiaomi 13 Pro è unico nel suo genere in quanto permette un range di messa a fuoco che va da 10cm all’infinito, ideale per la fotografia macro ma anche per dei bellissimi ritratti. Xiaomi 12 Pro, dalla sua monta 3 sensori da 50MP con delle focali da f/1.9 + f/1.9 + f/2.2. Nonostante le differenze tecniche notevoli del modello 13 Pro, Xiaomi 12 Pro si difende bene in ambito fotografico, restituendo ottimi scatti fotografici per tutti coloro che non hanno particolari esigenze professionali. Entrambi i dispositivi fanno in fine affidamento su una lente da 32MP per quanto riguarda la fotocamera frontale.

Prezzi

Attualmente Xiaomi 13 Pro è disponibile con uno sconto del 15% su Amazon al prezzo di 1.188,99 euro nella versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Al momento della stesura dell’articolo, gli altri formati non sono disponibili. Xiaomi 12 Pro, invece, è disponibile su Amazon a 909,31 euro con uno sconto del 17% nella versione Blue con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Passando alla colorazione Purple, il risparmio aumenta con un prezzo molto allettante di 735,42 euro. Di seguito vi lasciamo i link alle offerte.