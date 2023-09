Se siete amanti della fotografia e state cercando uno smartphone che vi permetta di scattare foto mozzafiato ma non volete spendere gli oltre mille euro richiesti per un top di gamma, lo Xiaomi 13 è decisamente l’opzione migliore. Inoltre, sarete felici di sapere che questo dispositivo eccellente al momento è scontato di ben 360,00€ su eBay!

Ciò che rende eccezionale lo Xiaomi 13, nonché perfetto per chiunque dia priorità alla qualità fotografica quando deve acquistare un nuovo smartphone, è il comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Leica. Grazie a questa partnership, il dispositivo offre scatti di livello professionale, supportati da un sofisticato software di gestione delle immagini che consente di ottenere risultati mozzafiato e personalizzabili in base ai propri gusti.

Tornando all’offerta, grazie allo sconto di eBay lo Xiaomi 13 potrà essere vostro a soli 639,00€, con un risparmio a dir poco notevole rispetto al prezzo consigliato di 999,90€. Dato che le scorte disponibili sono limitate e stanno andando a ruba (nel momento in cui scriviamo questo articolo ne sono stati venduti già più di 300), vi consigliamo di approfittarne subito per non perdere l’occasione.