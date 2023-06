Se cercate uno smartphone che sia capace davvero di sostituire una macchina fotografica digitale e, perché no, anche una mirrorless, avrete sicuramente sentito nominare lo Xiaomi 13 Ultra. Inizialmente previsto solo per il mercato cinese, questo dispositivo si può acquistare adesso anche in Italia tramite i canali ufficiali del produttore.

A fini esaustivi, lo smartphone è disponibile da oggi 12 giugno e le scorte sono limitatissime. Come tutti i top di gamma, il prezzo è importante, dal momento che gli interessati dovranno spendere 1.499,90€. Tuttavia, acquistandolo subito riceverete in omaggio il tablet Redmi Pad e ben 200 Mi Point, che equivalgono a 100 euro di coupon spendibili sullo store ufficiale Xiaomi.

Come dimostrano le specifiche tecniche, Xiaomi 13 Ultra è lo smartphone che più si avvicina a una vera e propria macchina fotografica. Il comparto fotografico, realizzato in collaborazione con Leica, vede infatti la presenza di un sensore principale da 1″, abbinato ad altri 3 sensori di altissimo livello. Tutti sono da 50MP e ognuno possiede l’obiettivo che meglio si adatta a specifiche riprese, mantenendo lo stesso modello del sensore. Fatta eccezione per il principale, che si affida al Sony IMX989, gli altri utilizzano il Sony IMX858 per garantire scatti mozzafiato in qualsiasi situazione.

Dal grandangolare al periscopico, Xiaomi 13 Ultra possiede tutti gli obiettivi implementabili oggi in uno smartphone top di gamma, con il notevole vantaggio di garantire una qualità eccezionale su tutti gli aspetti fotografici. Essendo top da questo punto di vista, potrete ottimizzare gli scatti con la modalità RAW, massimizzando così ancora di più la dinamica delle foto.

Se pensate però che Xiaomi 13 Ultra sia solo foto e video vi sbagliate, poiché vanta un display ad alta risoluzione da 6,73″, calibrato con la colorimetria CIE 2015, e soprattutto il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Altre specifiche da top di gamma riguardano la batteria, che è da 5000 mAh e può essere caricata a 90W via cavo o 50W in modalità wireless.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa occasione, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

