Xiaomi 13 Ultra è il nuovo top di gamma di Xiaomi che verrà presentato il 18 aprile in un evento globale. Il design del dispositivo, secondo quanto mostrato dai vari teaser pubblicati sui social dall’azienda stessa, è caratterizzato da un enorme modulo fotografico circolare che ospita quattro sensori.

Secondo le ultime notizie, si tratterebbe di quattro sensori tutti da da 50MP ciascuno e tutti di altissima qualità. L’azienda ha confermato che il sensore principale sarà il Sony IMX989 con diagonale da 1 pollice e avrà un’apertura variabile, similmente a quanto già visto su Huawei Mate 50 Pro o la gamma Samsung Galaxy S9.

With the variable aperture 1-inch main camera, #Xiaomi13Ultra will unleash your creativity to the fullest!

See you at #Xiaomi13UltraLaunchEvent on April 18th! #AShotAbove pic.twitter.com/t40JEVD7ow

— Xiaomi (@Xiaomi) April 14, 2023