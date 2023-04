Nel confronto di oggi andremo a vedere nel dettaglio due super top di gamma appartenenti a due regni totalmente diversi. Da un lato abbiamo il nuovissimo Xiaomi 13 Ultra, nato dalla collaborazione con Leica per fornire la migliore esperienza fotografica sul mercato smartphone, mentre dall’altro lato abbiamo iPhone 14 Pro Max, l’attuale top di gamma di casa Apple dedicato a tutti coloro che vogliono il massimo dal proprio dispositivo iOS.

Questi due dispositivi rappresentano il top rispettivamente del mondo Android e iOS e si rivolgono a una tipologia di pubblico diversa, pertanto vi ricordiamo che questo articolo, come anche gli altri versus che scriviamo, non serve a decretare quale sia il migliore tra i due dispositivi, ma piuttosto serve a evidenziare le caratteristiche e a confrontarle. Detto ciò, andiamo a scoprirli insieme.

Differenze estetiche

Ad un primo sguardo, i due dispositivi sono stilisticamente molto diversi tra loro. Xiaomi 13 Ultra ha un design rifinito sul retro in ecopelle anallergica e antibatterica che insieme al suo comparto fotografico circolare, posto al centro del dispositivo, richiama molto lo stile delle vecchie macchine fotografiche analogiche. iPhone 14 Pro Max, invece, mantiene il classico design Apple dagli angoli curvi rifinito in vetro temprato e alluminio aerospaziale. iPhone 14 Pro Max pesa 240g e ha una dimensione di 160,7 x 77,6 x 7,9 mm, mentre Xiaomi 13 Ultra pesa 227 g e ha dimensioni di 163,2 x 74,6 x 9,1mm. Tra i due, il dispositivo Apple risulta essere più pesante nonostante l’importante comparto fotografico di Xiaomi 13 Ultra.

"Credits: Mark Spoonauer- Tom's Guide"

Per quanto riguarda il display, iPhone 14 Pro Max ne monta uno da da 6,7 pollici LTPO Super Retina XDR OLED, a 120Hz con frequenza variabile, che ritroviamo su tutta la gamma 14 Pro, con una risoluzione di 1290 x 2796 pixels e una densità di pixel di 460ppi. Per quanto riguarda invece Xiaomi 13 Ultra, abbiamo un display da 6,73 pollici LTPO3 AMOLED, 120Hz con refresh rate varaibile, una risoluzione di 1440 x 3200 pixels e una densità di 522ppi. Oltre all’elevata resa cromatica studiata appositamente per scopi professionali, su Xiaomi 13 Ultra abbiamo una luminosità di 2.600nit, contro i 2.000nit di iPhone 14 Pro Max.

Snapdragon vs Apple Bionic

Per quanto riguarda i SoC, abbiamo grandi differenze tra i due dispositivi. iPhone 14 Pro Max monta l’ultimo Apple A16 Bionic (4 nm), composto da 2 core da 3,46GHz Everest e 4 core da 2,02GHz Sawtooth. Il nuovo Xiaomi 13 Ultra, monta invece SoC Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) composto da 1 core da 3,2GHz Cortex-X3 + 2 core da 2,8GHz Cortex-A715 + 2core da 2,8GHz Cortex-A710 + 3core da 2,0GHz Cortex-A510.

Parlando di comparto grafico, Snapdragon 8 Gen 2 dispone di una GPU Adreno 740 mentre il SoC Apple dispone della sua GPU proprietaria a 5 core. In entrambi i casi abbiamo a disposizione due GPU top di gamma che ci permetteranno di sfruttare appieno i giochi più impegnativi. L’unico limite sarà dato dalle esclusive pubblicate sui rispettivi store Android e iOS che non saranno giocabili su dispositivi con un sistema operativo diverso.

In merito alla memoria, iPhone 14 Pro Max è disponibile nei tagli da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB di memoria interna, tutti equipaggiati con 6GB di RAM. Xiaomi 13 Ultra dispone invece di 12GB RAM nella versione da 256GB di memoria interna, mentre i tagli da 512GB e 1TB di memoria interna, dispongono di 16GB di RAM.

Xiaomi 13 Ultra iPhone 14 Pro Max Dimensioni e peso 163,2 x 74,6 x 9,1 mm 227 g 160,7 x 77,6 x 7,9 mm 240 g Display 6,73″, LTPO3 AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1300 nits (HBM), 2600 nits (peak) 6,7″ LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit (typ), 2000 nit (HBM) CPU Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Apple A16 Bionic (4 nm) Hexa-core (2x 3,46GHz Everest + 4x 2,02GHz Sawtooth) GPU Adreno 740 Apple GPU (5-core) Memoria 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM Batteria e ricarica Li-Po 5.000 mAh 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 35 min (advertised)

50W wireless, 100% in 49 min (advertised)

10W reverse wireless 4.323 mAh 30W, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 7,5W wireless (Qi) Fotocamera Fotocamera posteriore: 50.3 MP, f/1.9 or f/4.0, 23mm (wide), 1.0″-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS

50 MP, f/3.0, 120mm (periscope telephoto), 1/2.51″, Dual-Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom

50 MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51″, Dual-Pixel PDAF, OIS, 3.2x optical zoom

50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.51″, Dual-Pixel PDAF Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm Fotocamera posteriore: 48MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1,28″, 1,22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS

12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3,5″, PDAF, OIS, 3x optical zoom

12MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2,55″, 1,4µm, dual pixel PDAF

TOF 3D LiDAR scanner (depth) Fotocamera frontale: 12MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3,6″, PDAF

SL 3D, (depth/biometrics sensor) Video 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS Software di sistema Android 13, MIUI 14 iOS 16, upgradable to iOS 16.3

Per quanto riguarda il comparto energetico, iPhone 14 Pro Max dispone di una batteria da 4.323 mAh, con supporto alla ricarica rapida via cavo (max 30W) che vi permette di arrivare da 0% a 50% in soli 30 minuti. Xiaomi 13 Ultra invece dispone di una batteria da 5.000 mAh, con un supporto alla ricarica da 90W in grado di caricare il dispositivo al 100% in soli 35 minuti.

Fotocamere a confronto

Spostandoci sul comparto fotografico, possiamo notare una sostanziale differenza tra i due dispositivi. Il comparto fotografico di Xiaomi 13 Ultra sviluppato in collaborazione con Leica, è su un altro livello e attualmente rappresenta la migliore scelta sul mercato per gli appassionati di fotografia. Il dispositivo ha 4 sensori da 50MP con delle focali rispettivamente di f/1.9 + f/3.0 + f/1.8 + f/1.8. iPhone 14 Pro Max invece dispone di 3 sensori da 48MP, 12MP e 12MP con delle focali rispettivamente di f/1.8 + f/2.8 + f/2.2.

In merito alla fotocamera frontale, il dispositivo Apple monta un sensore da 12MP con una focale di f/1.9, mentre il dispositivo Xiaomi, ha una fotocamera frontale da 32MP con una focale di f/2.0. Se siete alla ricerca di un prodotto per la realizzazione di foto professionali di altissimo livello specie nei formati RAW, Xiaomi 13 Ultra è il prodotto che fa per voi. Indipendentemente da questo, iPhone 14 Pro Max rimane un dispositivo in grado di scattare foto qualitativamente ottime anche se di un livello nettamente inferiore rispetto al suo concorrente. Xiaomi 13 Ultra, nello specifico, dispone dei migliori sensori Sony IMX attualmente disponibili sul mercato.

Prezzi

Parlando di prezzi, iPhone 14 Pro Max è disponibile a 1.229,00 euro con uno sconto del 13% nel taglio da 128GB. Il modello da 256GB viene venduto con uno sconto dell’11% a 1.449,00 euro, il modello da 512GB viene proposto a 1.759,99 euro con uno sconto del 6%, mentre quello da 1TB costa 1999,99 euro con uno sconto del 6%. Riguardo ai prezzi di Xiaomi 13 Ultra, al momento non sappiamo ancora quali saranno nel nostro Paese. Per saperne di più ci toccherà attendere il lancio ufficiale. Di seguito vi lasciamo i link delle offerte relative all’iPhone.