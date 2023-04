Il confronto tecnico di oggi si svolge interamente in casa Xiaomi tra quelli che attualmente sono i tre dispositivi di punta della gamma Xiaomi 13. Anzitutto abbiamo Xiaomi 13 Ultra, un dispositivo appena annunciato che offre il top delle prestazioni in ambito fotografico, grazie a migliori sensori Sony IMX attualmente disponibili sul mercato e al comparto di lenti sviluppato in collaborazione con Leica. Poi troviamo Xiaomi 13 Pro, anch’esso particolarmente votato alla fotografia e frutto della collaborazione con Leica, ma dalle prestazioni leggermente più contenute, ma non per questo meno interessanti del suo fratello maggiore. Infine vi è Xiaomi 13 dedicato a chi vuole un top di gamma dalle prestazioni fotografiche più contenute risparmiando qualcosa sul prezzo d’acquisto.

Vi ricordiamo che il confronto tecnico di questo articolo deve essere visto come uno strumento per aiutarvi a scegliere in base alle vostre necessità e disponibilità economiche. Fatta questa premessa, andiamo subito a scoprire insieme i dettagli di questi tre prodotti di casa Xiaomi.

Differenze estetiche

A una prima occhiata, notiamo subito il diverso design tra i dispositivi. Xiaomi 13 Pro ha un design più moderno con un retro in vetro lucido e un comparto fotografico quadrato posto nell’angolo in alto a sinistra simile a quello del fratello minore Xiaomi 13. Xiaomi 13 Ultra presenta invece un design particolare con una rifinitura in ecopelle anallergica e anti batterica sul retro, che richiama il design delle vecchie macchine fotografiche analogiche di un tempo. Il comparto fotografico rotondo è posto in alto al centro del dispositivo e risulta essere sicuramente più grande rispetto a quello del fratello minore, anche per il maggior numero di sensori presenti. Per quanto riguarda le dimensioni e il peso, Xiaomi 13 Ultra pesa 227 g e ha una dimensione di 163,2 x 74,6 x 9,1mm, mentre Xiaomi 13 Pro pesa 229g e ha una dimensione di 162,9 x 74,6 x 8,4 mm. Per finire, Xiaomi 13 ha invece una dimensione di 152,8 x 71,5 x 8,0 mm con un peso di 189g.

Riguardo al display, Xiaomi 13 Ultra ha un display da 6,73 pollici LTPO3 AMOLED, 120Hz con refresh rate variabile, una risoluzione di 1440 x 3200 pixel e una densità di 522ppi. Il suo fratello più piccolo invece dispone di un display da 6,73 pollici AMOLED 120Hz con una risoluzione di 1440 x 3200 pixel e una densità di pixel pari a 522ppi. Nonostante siano entrambi ottimi display, quello di Xiaomi 13 Ultra è stato sviluppato per garantire la migliore resa cromatica possibile visto l’uso professionale del dispositivo in ambito fotografico, e ha una luminosità di 2.600nit, contro i 1.900nit di Xiaomi 13 Pro. Xiaomi 13 offre un display AMOLED da 120Hz da 6,36 pollici con una risoluzione pari a 1080 x 2400 pixel e una densità di pixel di 414ppi. Per quanto riguarda la luminosità, il piccolo di casa Xiaomi arriva a 1.900nit al pari di Xiaomi 13 Pro.

Snapdragon per tutti

Per quanto riguarda il SoC non vi sono differenze tra i tre smartphone. Tutti e tre i dispositivi montano un processore Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) composto da 1 core da 3,2GHz Cortex-X3 + 2 core da 2,8GHz Cortex-A715 + 2core da 2,8GHz Cortex-A710 + 3core da 2,0GHz Cortex-A510. Attualmente questo è il miglior processore disponibile in ambito Android.

Riguardo al comparto grafico, i tre dispositivi, avendo lo stesso SoC, dispongono di una GPU Adreno 740 in grado di fornire prestazioni al top con tutti i più recenti titoli disponibili sul Google Play Store.

Per quanto riguarda la memoria, Xiaomi 13 Ultra dispone di 12GB RAM nella versione da 256GB di memoria interna, mentre i tagli da 512GB e 1TB di memoria interna, dispongono di 16GB di RAM. Su Xiaomi 13 Pro, invece, abbiamo 8GB di RAM nei formati da 128GB e 256GB oppure per chi vuole 12GB di RAM, sono disponibili i tagli da 256GB e 512GB di memoria interna. Xiaomi 13, invece, dispone di 8GB di RAM sul modello con 128GB e 256GB di memoria interna. È possibile equipaggiare 12GB di RAM solo sulle controparti da 256GB e 512GB di memoria interna.

Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13 Dimensioni e peso 162,9 x 74,6 x 8,4 mm or 8,7 mm 229g 163,2 x 74,6 x 9,1 mm 227 g 152,8 x 71,5 x 8,0 mm 189g Display 6,73″ LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1.900 nit (peak) 6,73″, LTPO3 AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1300 nits (HBM), 2.600 nits (peak) 6,36″ AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1.900 nits (peak) CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1× 3,2GHz Cortex-X3 + 2× 2,8GHz Cortex-A715 + 2× 2,8GHz Cortex-A710 + 3× 2,0GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1× 3,2GHz Cortex-X3 + 2× 2,8GHz Cortex-A715 + 2× 2,8GHz Cortex-A710 + 3× 2,0GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1× 3,2GHz Cortex-X3 + 2× 2,8GHz Cortex-A715 + 2× 2,8GHz Cortex-A710 + 3× 2,0GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 Adreno 740 Adreno 740 Memoria 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM Batteria e ricarica 4.820 mAh 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min 50W wireless, 100% in 36 min 10W reverse wireless Li-Po 5.000 mAh 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 35 min (advertised)

50W wireless, 100% in 49 min (advertised)

10W reverse wireless Li-Po 4.500 mAh 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 38 min (advertised)

50W wireless, 100% in 48 min (advertised)

10W reverse wireless Fotocamera Fotocamera Posteriore: 50,3 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1,0″-type, 1,6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS

50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm – ∞), 3,2x optical zoom

50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF Fotocamera frontale: 32 MP, (wide) Fotocamera posteriore: 50.3 MP, f/1.9 or f/4.0, 23mm (wide), 1.0″-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS

50 MP, f/3.0, 120mm (periscope telephoto), 1/2.51″, Dual-Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom

50 MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51″, Dual-Pixel PDAF, OIS, 3.2x optical zoom

50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.51″, Dual-Pixel PDAF Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm Fotocamera posteriore: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS

10 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), 1/3.75″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x optical zoom

12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm Video 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS Software di sistema Android 13, MIUI 14 Android 13, MIUI 14 Android 13, MIUI 14

Per quanto riguarda il comparto energetico, Xiaomi 13 Ultra dispone di una batteria da 5.000 mAh, con un supporto alla ricarica da 90W in grado di caricare il dispositivo al 100% in soli 35 minuti, mentre Xiaomi 13 Pro ha una batteria da 4.820 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W in grado di caricare interamente il dispositivo in soli 19 minuti. Per quanto riguarda Xiaomi 13, abbiamo invece una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W che permette di ricaricare il dispositivo dallo 0% al 100% in soli 38 minuti.

Fotocamere a confronto

Riguardo al comparto fotografico, i dispositivi sono dotati di ottimi obbiettivi sviluppati in collaborazione con Leica, in grado di fornire scatti di altissima qualità al pari di vere e proprie fotocamere professionali. Xiaomi 13 Pro monta 3 sensori rispettivamente da 50,3 MP, 50MP e 12 MP con delle focali di f/1.9 + f/2.0 + f/2.2. Xiaomi 13 Ultra invece monta 4 sensori da 50MP con delle focali rispettivamente di f/1.9 + f/3.0 + f/1.8 + f/1.8.

Entrambi i dispositivi dispongono della miglior tecnologia Sony IMX989 per quanto riguarda i sensori principali (Xiaomi 13 Ultra dispone in aggiunta di 3 sensori IMX858), e di lenti apposite sviluppate da Leica con un teleobiettivo unico nel suo genere, in grado di ottenere un range di messa a fuoco che va da 10cm all’infinito.

Xiaomi 13 ha dei sensori da 50MP, 10MP e 12MP, con delle focali rispettivamente di f/1.8 + f/2.0 + f/2.2. Il dispositivo vanta un set di filtri sviluppati in collaborazione con Leica che migliorano visibilmente la qualità delle immagini rispetto al suo predecessore, restando, però, notevolmente indietro in termini di qualità rispetto ai due fratelli maggiori.

Per quanto riguarda la fotocamere frontale, i tre dispositivi hanno un sensore da 32MP in grado di scattare ottimi selfie.

Prezzi

Attualmente Xiaomi 13 Pro è disponibile con uno sconto del 12% su Amazon al prezzo di 1.233,00 euro nella versione da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Al momento della stesura dell’articolo, gli altri formati non sono disponibili. Per quanto riguarda Xiaomi 13 Ultra, al momento non è ancora stato annunciato il prezzo di lancio nel nostro Paese. Per scoprirlo bisognerà aspettare la sua commercializzazione in Italia. Per concludere, Xiaomi 13 è disponibile su Amazon al prezzo di 769,59 euro. Se volete la versione con 12GB di RAM, il prezzo sale a 1.079,90 euro. Di seguito vi lasciamo i link alle offerte.