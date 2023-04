Oggi nel nostro consueto appuntamento con i versus, troviamo Xiaomi 13 contro iPhone 14. Questi due dispositivi sono le scelte più economiche per coloro che vogliono abbracciare la fascia alta delle rispettive aziende produttrici.

Xiaomi 13 è il fratello minore di Xiaomi 13 Pro che, tra i tanti downgrade rispetto al fratello maggiore, rinuncia all’importante comparto fotografico con il sensore da 1 pollice, senza però penalizzare troppo la qualità degli scatti, i quali possono contare sui filtri sviluppati in collaborazione con Leica. iPhone 14, invece, rappresenta ad oggi il prodotto entry level di Apple per tutti coloro che vogliono entrare nell’ecosistema della casa di Cupertino, abbracciando l’innovazione dei nuovi servizi di SOS satellitare disponibili su tutta l’ultima gamma di dispositivi della mela anche nel nostro Paese con l’arrivo di iOS 16.4.

Entrambi i dispositivi hanno un costo importante e, come sempre, la scelta finale spetta solamente a voi in base alle vostre esigenze personali. Andiamo subito a scoprire le principali differenze tecniche.

Differenze estetiche

Xiaomi 13 ha un design che richiama quello del suo fratello maggiore, ma con uno spessore del comparto fotografico decisamente inferiore. Le sue dimensioni sono 152,8 x 71,5 x 8,0 mm con un peso di 189g. iPhone 14 con la sua intera gamma di colori vivaci, ha una dimensione di 146,7 x 71,5 x 7,8 mm con un peso di soli 172g risultando leggermente più piccolo e leggero.

Il Display risulta essere leggermente più grande su Xiaomi 13 il quale offre un display AMOLED a 120Hz da 6,36 pollici con una risoluzione pari a 1080 x 2400 pixel e una densità di pixel di 414ppi. iPhone 14 dispone invece del Super Retina XDR OLED disponibile sull’intera gamma di prodotti iPhone, con una risoluzione di 1170 x 2532 pixel con una densità di pixel pari a 460ppi, che però nel modello base si ferma ad una frequenza di 60Hz per quanto riguarda il refresh rate. Ciò nonostante la qualità e la resa cromatica del display risulta essere elevata. La luminosità di Xiaomi 13 arriva a 1900 nit, mentre quella di iPhone 14 a 1200 nit.

Snapdragon vs Apple Bionic

Xiaomi 13 monta sotto al cofano l’affidabilissimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) composto da 1 core da 3,2GHz Cortex-X3, 2 core da 2,8GHz Cortex-A715, 2 core da 2,8GHz Cortex-A710 e 3 core da 2,0GHz Cortex-A510. Apple come sempre equipaggia i suoi SoC proprietari di ultima generazione nei suoi dispositivi, anche se per iPhone 14, ha scelto Apple A15 Bionic (5 nm) appartenente alla scorsa generazione di iPhone 13. Il chip è composta da una CPU Hexa-core con 2 core da 3,23GHz Avalanche e 4 core da 1,82GHz Blizzard.

Nel caso di Xiaomi 13, il comparto grafico è affidato alla GPU Adreno 740 presente su tutti i top di gamma Android del momento, mentre il dispositivo Apple dispone di una GPU proprietaria a 5 core. Entrambi i dispositivi sono in gradi di far girare gli ultimi giochi senza alcuna difficoltà e al massimo delle prestazioni. Gli unici limiti imposti sono rappresentati dalle esclusive pubblicate sui rispettivi store di riferimento.

Parlando di memoria, Xiaomi 13 dispone di 8GB di RAM sui modello con 128GB e 256GB di memoria interna. È possibile equipaggiare 12GB di RAM solo sulle controparti da 256GB e 512GB di memoria interna. iPhone 14 monta invece solo 6GB di RAM ottimizzati al meglio sui tagli da 128GB, 256GB e 512GB di memoria interna. Nessuno dei due dispositivi dispone di slot di espansione memoria tramite microSD.

Xiaomi 13 iPhone 14 Dimensioni e peso 152,8 x 71,5 x 8,0 mm 189g 146,7 x 71,5 x 7,8 mm 172g Display 6,36″ AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1900 nit (peak) 6,1″ Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nit (HBM), 1200 nit (peak) CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Apple A15 Bionic (5 nm) Hexa-core (2x 3,23GHz Avalanche + 4x 1,82GHz Blizzard) GPU Adreno 740 Apple GPU (5-core) Memoria 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM Batteria e ricarica 4500 mAh 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 38 min

50W wireless, 100% in 48 min

10W reverse wireless 3279 mAh 30W, PD2.0, 50% in 30 min

15W wireless (MagSafe)

7,5W wireless (Qi) Fotocamera Fotocamera posteriore: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1,49″, 1,0µm, PDAF, OIS

10 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), 1/3,75″, 1,0µm, PDAF, OIS, 3,2x optical zoom

12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3,06″, 1,12µm Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0,7µm Fotocamera posteriore: 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1,7″, 1,9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS

12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) Fotocamera frontale: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3,6″, PDAF Video 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. Software di sistema Android 13, MIUI 14 iOS 16

Xiaomi 13 ha una batteria da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida da 67W permettendo di ricaricare il dispositivo dallo 0% al 100% in soli 38 minuti. iPhone 14 dispone invece di una batteria da 3279 mAh che può essere caricata del 50% in appena mezz’ora per via del supporto massimo di 30W in fase di ricarica. Entrambi i dispositivi garantiscono un’autonomia che compre l’intera giornata con una carica completa al 100%.

Fotocamere a confronto

Valutare il comparto grafico di questi dispositivi è molto complicato, dal momento che iPhone offre il supporto al Photonic Engine che garantisce prestazioni migliori in condizioni di scarsa luminosità, ma di contro Xiaomi può contare su ottime lenti Leica e un comparto fotografico tecnicamente più avanzato e completo. Se avete esigenze fotografiche professionali o da amatori, il consiglio è quello di puntare a modelli di fascia superiore. Xiaomi 13 monta 3 sensori rispettivamente da 50MP, 10Mp e 12MP, con delle focali rispettivamente di f/1.8 + f/2.0 + f/2.2. iPhone 14 monta invece monta solo 2 sensori da 12MP con delle focali rispettivamente da f/1.5 + f/2.4. Tra i due il dispositivo Apple è quello che soffre maggiormente in ambito fotografico e video con un minor numero di funzionalità e molti più limiti rispetto al suo concorrente. Frontalmente, abbiamo una fotocamera da 32 MP con una focale di f/2.0 su Xiaomi 13, mentre su iPhone 14 abbiamo una fotocamera da 12 MP con una focale di f/1.9.

Prezzi

I prezzi dei due dispositivi non si discostano molto tra di loro, anche se le caratteristiche dei modelli base, sono molto diverse. Se puntate alle prestazioni specie in ambito fotografico e ad un’ampia memoria, Xiaomi 13 rimane la scelta che fa per voi con un prezzo su Amazon di 839,50 euro, con uno sconto del 24%, per il modello da 256GB di memoria interna con 8GB di RAM nella colorazione White. Se volete la versione con 12GB di RAM, il prezzo sale a 1.199,90 euro. Se invece cercate un dispositivo moderno per entrare nell’ecosistema di Apple e abbracciare iOS e le nuove innovazioni nell’ambito della sicurezza via satellite, iPhone 14 è la scelta entry level che fa per voi al prezzo di 899,00 euro con uno sconto del 13% per il modello da 128GB. Di seguito, vi lasciamo i link all’acquisto con le migliori offerte del momento, relative a questi due telefoni.