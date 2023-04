Nel versus di oggi, a scontrarsi troviamo Xiaomi 13, un dispositivo con un buon comparto fotografico sviluppato da Xiaomi in collaborazione con Leica, e Google Pixel 7, la proposta intermedia di Google, per tutti coloro che vogliono un’esperienza Stock Android sfruttando al contempo le innovazioni dei processori Google Tensor ad un buon prezzo, per quello che è uno dei top di gamma più venduti dell’ultimo periodo. La differenza in termini di prezzo tra i due dispositivi c’è, ma a stabilire quale faccia al caso vostro, sarete voi in base alle vostre tasche e necessità personali.

Entrambi i dispositivi sono rivolti ad un pubblico che vuole tra le mani un dispositivo affidabile e di qualità, ma che non vuole sborsare le cifre da capogiro dei super top di gamma. I due smartphone di cui vi parliamo oggi rappresentano nel complesso un buon compromesso per chi vuole risparmiare qualche centinaia di euro. Andiamo, quindi, a scoprire insieme le caratteristiche tecniche e a fare il confronto tra i due.

Differenze estetiche

Ad una prima occhiata, la fotocamera di Xiaomi 13 risulta essere visibilmente più “invasiva” sul retro del dispositivo, con il suo comparto quadrato posto in alto a sinistra. Google Pixel 7, di contro, dispone i suoi sensori orizzontalmente sulla fascia superiore della scocca posteriore, sfoggiando un design unico che ormai contraddistingue tutta la gamma Google Pixel. In quanto a dimensioni, Xiaomi 13 ha una dimensione di 152,8 x 71,5 x 8,0 mm con un peso di 189g, mentre Pixel 7 ha una dimensione di 155,6 x 73,2 x 8,7 mm con un peso di 197g. Il dispositivo di casa Google, risulta quindi essere più grande a fronte di un display da 6,3 pollici, contro quello di Xiaomi 13 che misura invece 6,36 pollici. Xiaomi 13 monta un display AMOLED da 120Hz con una risoluzione pari a 1080 x 2400 pixel e una densità di pixel di 414ppi, mentre Pixel 7 monta un display AMOLED da 90Hz con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e una densità di 416 ppi. Tra i due dispositivi, risulta avere quindi una migliore resa grafica il dispositivo Xiaomi, che sotto al sole arriva a 1900nit, contro i 1400nit di Pixel 7.

Snapdragon contro Google Tensor

Sotto la scocca dei due dispositivi, troviamo SoC molto differenti tra loro. Xiaomi 13 monta un Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) composto da 1 core da 3,2GHz Cortex-X3, 2 core da 2,8GHz Cortex-A715, 2 core da 2,8GHz Cortex-A710 e 3 core da 2GHz Cortex-A510, mentre il Pixel 7 monta il processore proprietario di Google Tensor G2 a 5nm composto da un chip octa-core con 2 core Cortex-X1 da 2,85Ghz, 2 core da 2,35 Ghz Cortex A78 e 4 core da 1,80Ghz Cortex-A55.

Riguardo al comparto grafico, Pixel 7 monta una GPU Mali-G710 MP7, mentre Xiaomi 13 dispone di una ormai rodatissima GPU Adreno 740. Entrambi i dispositivi nel complesso sono in grado di far girare al meglio tutti gli ultimi giochi usciti sul Google Play Store, senza il minimo problema e al massimo dei dettagli grafici.

Riguardo alla memoria interna, Xiaomi 13 dispone di 8GB di RAM sul modello con 128GB e 256GB di memoria interna. È possibile equipaggiare 12GB di RAM solo sulle controparti da 256GB e 512GB di memoria interna. Pixel 7, invece, dispone di due formati rispettivamente da 128GB e 256GB di memoria interna, con a fianco 8GB di RAM.

Xiaomi 13 Google Pixel 7 Dimensioni e peso 152,8 x 71,5 x 8,0 mm 189g 155,6 x 73,2 x 8,7 mm 197g Display 6,36″ AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nit (peak) 6,3″ AMOLED, 90Hz, HDR10+, 1000 nit (HBM), 1400 nit (peak) CPU Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Google Tensor G2 (5 nm) Octa-core (2x 2,85GHz Cortex-X1 + 2x 2,35GHz Cortex-A78 + 4x 1,80GHz Cortex-A55) GPU Adreno 740 Mali-G710 MP7 Memoria 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM 128GB/8GB, 256GB/8GB Batteria e ricarica Li-Po 4500 mAh 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 38 min (advertised)

50W wireless, 100% in 48 min (advertised)

10W reverse wireless 4355mAh 20W, PD3.0, 50% in 30 min 20W wireless Fotocamera Fotocamera posteriore: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS

10 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), 1/3.75″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x optical zoom

12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm Posteriori: 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1,31″, 1,2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS

12 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2,9″, 1,25µm Frontale: 10,8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3,1″, 1,22µm Video 8K 24fps (HDR), 4K 24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p 30/120/240/960 fps, 1080p 1920 fps, gyro-EIS 4K 30/60fps, 1080p 30/60/120/240 fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR Software di sistema Android 13, MIUI 14 Android 13

Per quanto riguarda l’autonomia, Xiaomi 13 ha una batteria da 4.500 mAh e supporta la ricarica rapida da 67W, permettendo di ricaricare il dispositivo dallo 0% al 100% in soli 38 minuti, a differenza di Google Pixel 7 che monta una batteria da 4.355mAh con una ricarica a 20W e garantisce una ricarica da 0 al 50% in 30 minuti. Entrambi i dispositivi riescono a coprire l’intera giornata con un’intera carica della batteria, senza la preoccupazione di restare a secco prima di sera.

Fotocamere a confronto

Il comparto fotografico di Xiaomi 13 è nettamente più completo rispetto a quello di Google Pixel 7, con i suoi sensori da 50MP, 10MP e 12MP, con delle focali rispettivamente di f/1.8 + f/2.0 + f/2.2, e un set di filtri sviluppati in collaborazione con Leica. Pixel 7 monta un sensore da 50MP e uno da 12MP, con delle focali da f/1.9 + f/2.2. Per gli amanti dei selfie, Xiaomi 13 monta una fotocamera frontale da 32MP contro quella di Pixel 7 di appena 10,8MP. L’avanzato comparto fotografico di Xiaomi 13, permette di girare video in 8K contro Pixel 7 che si ferma a 4K.

Prezzi

Xiaomi 13 è disponibile su Amazon al prezzo di 839,50 euro, con uno sconto del 24% per il modello da 256GB di memoria interna con 8GB di RAM nella colorazione White. Se volete la versione con 12GB di RAM, il prezzo sale a 1.199,90 euro. Ad ogni modo, se preferite avere qualche caratteristica tecnica in meno e al contempo risparmiare qualche soldino, potete acquistare Google Pixel 7 su Amazon con uno sconto del 6% a soli 607,10 euro nella colorazione bianco ghiaccio o verde cedro. Di seguito vi lasciamo i link alle offerte.