Quest’oggi confrontiamo due dispositivi di base della fascia top di gamma Android del momento. Da un lato abbiamo Xiaomi 13 che strizza l’occhio alla fotografia nonostante non abbia un comparto fotografico paragonabile a quello del suo fratello maggiore Xiaomi 13 Pro, dall’altro lato invece abbiamo Samsung Galaxy S23 che ormai per molti rappresenta una garanzia in quanto ad affidabilità in campo Android e che, come tutti i prodotti top di gamma Samsung, offre ben 4 anni di aggiornamenti alle nuove future versioni di Android a differenza di molti competitor.

Entrambi i telefoni sono rivolti alla stessa tipologia di pubblico, ma è molto complicato stabilire quale dei due sia migliore dell’altro dal momento che a livello tecnico le differenze sono davvero poche. Come al solito, vi ricordiamo che questo genere di articoli serve ad aiutarvi nel confronto delle caratteristiche tecniche dei dispositivi nel caso in cui ne stiate valutando l’acquisto. La scelta finale spetta solo a voi. Bando alle ciance, andiamo subito a scoprire insieme le caratteristiche dei due smartphone flagship.

Differenze estetiche

Ad una prima occhiata tra i due dispositivi, saltano subito all’occhio le fotocamere di Xiaomi 13 che risultano essere visibilmente più “invasive” sul retro del dispositivo, rispetto ai 3 sensori posti separatamente sulla scocca di Samsung Galaxy S23 incolonnati una sopra all’altro. Per quanto sia tollerabile, il comparto fotografico di Xiaomi 13 potrebbe essere per alcuni maggiormente invasivo rispetto a quello di Galaxy S23. Ma passiamo alle dimensioni: Xiaomi 13 ha una grandezza di 152,8 x 71,5 x 8,0 mm con un peso di 189g, mentre Galaxy S23 misura 146,3 x 70,9 x 7,6 mm con un peso di 168g, risultando più piccolo e leggero del suo avversario.

Xiaomi 13 offre un display AMOLED da 120Hz da 6,36 pollici con una risoluzione pari a 1080 x 2400 pixel e una densità di pixel di 414ppi, contro i 6,1 pollici di Galaxy S23, il quale ha un display AMOLED con una frequenza di 120Hz con una risoluzione di 1080 x 2340 pixel e una densità di pixel pari a 425 ppi. Mentre il dispositivo Xiaomi ha una luminosità di 1900nit, Galaxy S23 si ferma a 1750nit. In entrambi i casi, la fruibilità sotto alla luce del sole resta comunque ottima.

Snapdragon a confronto

Entrambi i dispositivi montano un SoC Snapdragon di ultima generazione, ma nel caso di Galaxy S23 abbiamo un piccolo boost di potenza. Nello specifico, Xiaomi 13 monta un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) composto da 1 core da 3,2GHz Cortex-X3, 2 core da 2,8GHz Cortex-A715, 2 core da 2,8GHz Cortex-A710 e 3 core da 2,0GHz Cortex-A510, mentre Galaxy S23 monta la variante overcloccata esclusiva del produttore sudcoreano con il core Cortex-X3 che tocca 3,36Ghz.

Entrambi dispongono di una GPU Adreno 740 in grado di gestire tranquillamente tutti i migliori giochi del momento scaricabili dal Google Play Store. Parlando di memoria interna, Xiaomi 13 dispone di 8GB di RAM sui modello con 128GB e 256GB di memoria interna. È possibile equipaggiare 12GB di RAM solo sulle controparti da 256GB e 512GB di memoria interna. Il dispositivo Samsung, invece, dispone di 8GB di RAM su tutti i tagli disponibili (128GB, 256GB, e 512GB). Nessuno dei due dispositivi ha la possibilità di espandere la memoria tramite slot MicroSD.

Xiaomi 13 Samsung Galaxy S23 Dimensioni e peso 152,8 x 71,5 x 8,0 mm 189g 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 168g Display 6,36″ AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1900 nit (picco) 6,1″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1750 nit (picco) CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Octa-core (1x 3,2GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) Octa-core (1x 3,36GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) GPU Adreno 740 Adreno 740 Memoria 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM 128GB/8GB, 256GB/8GB, 512GB/8GB Batteria e ricarica 4500 mAh 67W, PD3.0, QC4, 100% in 38 min

50W wireless, 100% in 48 min

10W reverse wireless 3900mAh 25W, PD3.0, 50% in 30 min

15W wireless

4,5W reverse wireless Fotocamera Fotocamera posteriore: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1,49″, 1,0µm, PDAF, OIS

10 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), 1/3,75″, 1,0µm, PDAF, OIS, 3,2x optical zoom

12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3,06″, 1,12µm Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0,7µm Posteriori: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1,56″, 1,0µm, Dual Pixel PDAF, OIS

10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3,94″, 1,0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom

12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2,55″ 1,4µm, Super Steady video Frontale: 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF Video 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS Software di sistema Android 13, MIUI 14 Android 13, One UI 5.1

Xiaomi 13 ha una batteria da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida da 67W permettendo di ricaricare il dispositivo dallo 0% al 100% in soli 38 minuti, mentre Galaxy S23 monta una batteria più più piccola da 3900 mAh con una ricarica a 25W che garantisce una ricarica del 50% in 30 minuti. Dal punto di vista energetico, Xiaomi 13 è sicuramente avvantaggiato dalla sua ricarica rapida, ma nel complesso entrambi i dispositivi permettono di coprire interamente la giornata con una ricarica completa della batteria.

Fotocamere a confronto

Il comparto fotografico posteriore dei due dispositivi non vanta grandissime differenze. Xiaomi 13 con i suoi sensori da 50MP, 10MP e 12MP, con delle focali rispettivamente di f/1.8 + f/2.0 + f/2.2, può vantare un set di filtri sviluppati in collaborazione con Leica. Galaxy S23 ha tre sensori da 50MP, 12MP e 10MP con delle focali rispettivamente di f/1.8 + f/2.4 + f/2.2, che nel complesso restituiscono delle buone foto con colori di tutto rispetto. Per gli amanti dei selfie, Xiaomi 13 monta una fotocamera frontale da 32MP mentre quella di Galaxy S23 è di soli 12MP. Entrambi i telefono permettono di registrare video fino ad una risoluzione massima di 8K.

Prezzi

I prezzi dei modelli base dei due dispositivi non si discostano molto tra loro. Xiaomi 13 è disponibile su Amazon al prezzo di 839,50 euro, con uno sconto del 24%, per il modello da 256GB di memoria interna con 8GB di RAM nella colorazione White. Se volete la versione con 12GB di RAM il prezzo sale a 1.199,90 euro. Samsung Galaxy S23 invece è in vendita su Amazon con uno sconto del 13% al prezzo di 855,00 euro nel formato da 128GB, mentre la versione da 256GB viene venduta sempre con uno sconto del 13% a 899,00 euro. Le colorazioni disponibili sono cream, green, lavander e Phantom black.