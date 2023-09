Xiaomi si sta preparando per un’altra grande presentazione. La nuova serie Xiaomi 13T è pronta a conquistare il mercato, con il debutto ufficiale previsto per il 26 settembre. Mentre il grande reveal è ormai alle porte, le indiscrezioni si sono rincorse con fughe di notizie su ciò che è in serbo per gli appassionati del brand.

Una delle informazioni più interessanti emerse riguarda i prezzi degli Xiaomi 13T e 13T Pro. Secondo il noto tech leaker Ishan Agarwal, questi nuovi modelli saranno molto più economici rispetto ai loro predecessori, lo Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro.

Chi desidera lo Xiaomi 13T con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione sarà piacevolmente sorpreso di sapere che il prezzo di vendita al pubblico dovrebbe aggirarsi attorno ai 650,00 euro. Nel frattempo, lo Xiaomi 13T Pro, con una configurazione di base da 12GB di RAM e 256GB di storage, dovrebbe arrivare sul mercato a “soli” 800,00 euro, mentre il modello top di gamma con 16 GB di RAM e 1TB di storage costerà 1.000 euro.

Per mettere le cose in prospettiva, gli Xiaomi 13 e 13 Pro originali sono stati inizialmente lanciati in Europa a prezzi significativamente più alti, con il primo a partire da 1.000 euro e il secondo a 1.300 euro. La nuova strategia di prezzo è in linea con le informazioni fornite da un rivenditore rumeno, con piccole variazioni attribuite alle differenze nelle aliquote IVA nell’Unione Europea.

Xiaomi 13T Series prices for EU, from what I know.

Xiaomi 13T Pro: Starts at €799 (£649 for UK) for 12+256GB & goes up to €999 for 16GB+1TB!

Xiaomi 13T: Starts at €649 (£549 for UK) for 8+256GB

There might be a little diff as countries have their own tax. #Xiaomi13TSeries

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 18, 2023