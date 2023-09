Proprio quando pensavamo di avere tutti i dettagli sugli Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro, che stando ai rumor dovevano essere annunciati il 1 settembre, una recente fuga di notizie ha messo in fibrillazione il mondo tecnologico. Il noto leaker Paras Guglani ha svelato la nuova data di lancio della serie, il 16 settembre, e ha condiviso tutte le specifiche dei prodotti, le quali faranno sicuramente la gioia degli appassionati di Xiaomi.

Lo Xiaomi 13T Pro vanterebbe un display OLED da 6,67 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una risoluzione di 1,5K (un po’ più risoluto del FullHD+). Con una frequenza PWM a 2880Hz, un’abbagliante luminosità di picco di 2600 nit e il supporto HDR10+, questo smartphone promette un’esperienza visiva che non è seconda a nessuno. Il suo design elegante, che dovrebbe essere disponibile nei colori nero e blu, è ulteriormente arricchito dalla classificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere, il che assicura agli utenti durata e tranquillità.

Sotto il cofano, lo Xiaomi 13T Pro dovrebbe essere mosso dal SoC octa-core Dimensity 9200+ di MediaTek. Il dispositivo sarà disponibile in due configurazioni di RAM, 12GB o 16GB, con opzioni di archiviazione da 256GB, 512GB e addirittura 1TB.

La configurazione delle fotocamere posteriori comprende una fotocamera primaria da 50MP con sensore Sony IMX707, lenti dall’apertura f/1.9 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). A questo sensore si aggiungono una fotocamera ultra-wide da 13MP e una da 50MP con teleobiettivo. Sul davanti dovrebbe trovare posto una fotocamera selfie da 20MP con sensore Sony IMX596.

Lo Xiaomi 13T Pro dovrebbe infine essere dotato di una robusta batteria da 5.000mAh e supporta la ricarica rapida a 120W.

Ma Xiaomi non ha in serbo solo Xiaomi 13T Pro, ovviamente. Le fughe di notizie del tipster Sudhanshu Ambhore accennano allo Xiaomi 13T, il quale potrebbe essere disponibile in due versioni: una con il marchio Leica e l’altra senza. Questo smartphone offre un display da 6,67 pollici simile a quello del modello “Pro”, un SoC Dimensity 8200 Ultra, una tripla fotocamera con la principale da 50MP e una fotocamera per selfie da 20MP. Come la sua controparte Pro, anche lo Xiaomi 13T dovrebbe avere un grado di protezione IP68 e un sensore di impronte digitali nascosto sotto al display.

Xiaomi 13T will be launched in 2 versions: one with Leica branding and the other without Leica branding.

Specifications of both phones are exactly the same. While some regions will receive the Leica-branded version, others will not.

Renders of both versions: pic.twitter.com/lBrme5wCnH

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) September 2, 2023