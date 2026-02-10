Lo Xiaomi 15T è in offerta su Amazon a 469,49€ invece di 649,90€, con uno sconto del 28%. Questo smartphone di fascia media offre un display immersivo da 6,83 pollici con refresh rate a 120Hz, il potente processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra e ben 12GB di RAM con 256GB di storage. Approfittate del risparmio di oltre 180€ per portarvi a casa questo Xiaomi con ottiche Leica e batteria da 5500mAh.

Xiaomi 15T, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Xiaomi 15T è lo smartphone ideale per chi cerca prestazioni fotografiche professionali senza compromessi sul budget. Grazie all'obiettivo ottico Leica Summilux da 50MP con teleobiettivo dedicato, vi permetterà di catturare ritratti mozzafiato e momenti indimenticabili con una qualità degna di una fotocamera premium. È perfetto per content creator, appassionati di fotografia mobile e utenti esigenti che desiderano un dispositivo capace di gestire applicazioni pesanti e sessioni di gaming intense, grazie al potente processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra e al sistema di raffreddamento 3D IceLoop che garantisce prestazioni costanti anche sotto stress.

Con uno sconto del 28%, questo smartphone rappresenta un'opportunità eccezionale per chi necessita di ampio spazio di archiviazione (256GB) e memoria RAM generosa (12GB) per il multitasking professionale. Il display da 6,83" con refresh rate a 120Hz e risoluzione 1,5K soddisfa le esigenze di chi consuma contenuti multimediali, serie TV e gaming mobile, mentre la certificazione IP68 e la batteria da 5500mAh garantiscono affidabilità e autonomia per un'intera giornata di utilizzo intensivo. La garanzia di 2 anni completa un pacchetto ideale per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia che cercano un flagship killer dal design elegante e dalle prestazioni al top.

Lo Xiaomi 15T è uno smartphone di fascia alta che combina potenza e versatilità. Dotato di 12GB di RAM e 256GB di memoria, vi garantisce prestazioni fluide in ogni situazione. Il display da 6,83" con refresh rate a 120Hz offre un'esperienza visiva coinvolgente, mentre il processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra assicura velocità eccezionale.

