Google Chrome è il browser predefinito per la navigazione web sugli smartphone Android. La sua funzione che permette il cambio della homepage consente agli utenti di personalizzare la propria esperienza di navigazione, impostando i siti web preferiti all’apertura di una nuova scheda.

Alcuni utenti di smartphone Xiaomi hanno recentemente segnalato un problema alquanto preoccupante: la loro homepage di Chrome è inspiegabilmente cambiata in “mintnav.com“ senza il loro consenso. Questo inconveniente sembra essersi verificato dopo l’installazione dell’aggiornamento MIUI 14.

L’atto di alterare la homepage di un browser è stato a lungo associato ai malware, spesso mirati ai sistemi Windows. Tale software può modificare in modo surrettizio le impostazioni di Chrome, sostituendo la homepage preferita dell’utente con un sito web completamente estraneo. Per gli utenti, questo cambiamento inaspettato può essere fonte di frustrazione, portando a reindirizzamenti indesiderati e a inefficienze nelle ricerche sul web. “Fortunatamente”, l’improvviso passaggio a Mintnav non è opera di un’app di terze parti, ma è stato orchestrato da Xiaomi stessa.

Il sito web “Mintnav”, apparso come homepage predefinita su alcuni Xiaomi, è pieno di annunci, e solleva preoccupazioni su potenziali reindirizzamenti a siti web dannosi. Gli utenti devono prestare attenzione, poiché l’installazione involontaria di un file APK da un sito di questo tipo potrebbe comportare il furto di dati e altri rischi per la sicurezza.

È importante notare che non tutti gli utenti Xiaomi sono interessati da questa modifica, che sembra essere limitata a un sottoinsieme specifico di utenti. Xiaomi ha apportato questa modifica nell’ambito della partnership con Mintnav, una mossa che potrebbe sollevare diversi dubbi e infastidire diversi utenti.

Si può comunque sempre scegliere se tornare a Google o continuare a utilizzare la nuova homepage di Xiaomi.

Come togliere “mintnav.com” da Chrome

Per coloro che sono stati colpiti da questa modifica indesiderata della homepage, esiste una soluzione. È sufficiente seguire questi passaggi: