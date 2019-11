Xiaomi, adesso è ufficiale: lo smartphone con fotocamera da 108 Megapixel arriva il 6 novembre

Xiaomi ha appena annunciata, tramite un tweet pubblicato nel loro profilo ufficiale di Twitter, la data di lancio del nuovissimo Mi Note 10. Il sipario che nasconde il primo smartphone con fotocamera da 108 megapixel si aprirà il prossimo 6 novembre.

Abbiamo già parlato di questo dispositivo, che sarà la variante internazionale di CC9 Pro. L’aspetto che più di ogni altro ci aveva colpiti è stato il comparto fotografico: cinque fotocamere posteriori. Quella principale offrirà addirittura 108 Megapixel.

Welcome to the new era of smartphone cameras!

Join our event to reveal the world's first 108MP Penta camera.

Live stream available, stay tuned!#DareToDiscover with #MiNote10 pic.twitter.com/BiUXHH4Xdp

