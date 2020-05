Xiaomi ha appena annunciato che i Mi Store italiani, a partire da oggi, sono nuovamente aperti. Dopo la chiusura causata dall’emergenza legata al Coronavirus, anche i negozi del brand, come anche gli Apple Store, stanno nuovamente aprendo i propri cancelli al pubblico.

Dopo la conferenza del Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, molte attività commerciali possono riprendere a lavorare. Anche tutti i negozi Xiaomi, a eccezione di quello di Valmontone, sono aperti a partire da oggi 18 maggio. Come prevedibile, i dipendenti e gli acquirenti dovranno rispettare alcune misure di sicurezza. La società ha annunciato quali saranno effettivamente queste linee guida:

Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia, ha dichiarato:

Per noi i Mi Store sono un modo insostituibile per stare vicini ai consumatori e sappiamo che anche per i Mi Fan visitare i nostri negozi è sempre un’esperienza speciale. Ci auguriamo che il nostro ritorno, nel pieno rispetto della sicurezza di staff e clienti, sia un altro piccolo, ma positivo contributo alla ripartenza di tutti.