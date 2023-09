Dopo un’attesa davvero lunghissima, specie considerando l’annuncio internazionale avvenuto circa 5 mesi fa, Xiaomi Band 8, ovvero l’ultima incarnazione di quello che è stato (ed è ancora) un successo commerciale assurdo, è finalmente pronta ad arrivare anche sui nostri polsi, con un lancio nazionale avvenuto proprio oggi, anche su Amazon, ed a cui vi invitiamo a prendere parte, visto che le prospettive relative alla domanda paiono già altissime!

A partire da oggi, infatti, Xiaomi band 8 è ufficialmente disponibile su Amazon nella sua versione internazionale, comprensiva di lingua italiana e senza intermediari alla vendita, così che possiate portarvi a casa questa splendida smart band al prezzo proposto in origine da Xiaomi, ovvero appena 39,99€, mantenendo così intatto l’ottimo rapporto qualità/prezzo tipico di questo prodotto.

Xiaomi Band 8, chi dovrebbe acquistarla?

Xiaomi Band 8 è, senza alcun dubbio, la smartband che tutti vorrebbero, giacché si tratta dell’ultima incarnazione di quello che è ormai un must del mercato, la cui uscita sul territorio nazionale era decisamente attesa. In tal senso, parliamo di un prodotto che, anzitutto, farà la gioia di chi desidera avere al polso sempre l’ultima versione della band di Xiaomi, ma non solo, perché Xiaomi Band 8 è un prodotto che può rispondere alle esigenze di una moltitudine di utenti diversi, che siano sportivi o meno.

Questi ultimi, tuttavia, certamente avranno pane per i loro denti, vista non solo la moltitudine di modalità d’allenamento monitorabili da questa smartband, ma anche l’ottima qualità dei suoi sensori interni, che potrà tornare utile per tenere traccia di aspetti come i passi effettuati, le calorie bruciate, o anche solo il livello di ossigenazione del sangue, specie sotto sforzo.

Senza stravolgere quello che è un form factor ormai ben riconoscibile, e per altro ampiamente ricopiato da molti concorrenti, Xiaomi Band 8 è davvero bellissima con il suo display OLED da 1,62 pollici e, come sempre, gode di tantissime funzioni utili sia allo sport che alla vita di tutti i giorni a cui, come vi abbiamo racontato tempo fa, si aggiungono anche dei videogame da polso! Un dispositivo imperdibile che, per questo, vi suggeriamo di acquistare subito, consultando la pagina Amazon dedicata al prodotto prima che esso vada – prevedibilmente – esaurito!

