Xiaomi batte Apple nel mercato dei dispositivi indossabili

Un nuovo traguardo per Xiaomi. Dopo aver annunciato di essere diventato il quarto produttore di smartphone in Italia, ora l’azienda guidata da Lei Jun ha guadagnato la prima posizione in una classifica dominata da tempo da Apple, quella del mercato wearable. Secondo un rapporto dell’International Data Corporation (IDC), nel terzo trimestre del 2018 il marchio cinese ha superato per numero di unità vendute il colosso di Cupertino.

Xiaomi ha visto aumentare le sue vendite unitarie di un incredibile 90,9% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente con un totale di 6,9 milioni di dispositivi indossabili spediti. L’IDC attribuisce questo successo al lancio della Mi Band 3 e all’espansione dell’azienda fuori dai confini nazionali cinesi. Sebbene le vendite cinesi rappresentino in genere l’80% delle spedizioni totali, in questo semestre sono scese al 61% confermando la presenza del marchio in altri mercati come quello europeo.

Al secondo posto troviamo Apple, che ha registrato una crescita del 50,4%. A spingere le vendite sembra sia stato l’Apple Watch Series 3 grazie al ribasso del prezzo. Mentre, probabilmente a causa del costo un po’ elevato solo il 20% è dato dall’ultimo Watch Series 4. Fitbit al terzo posto continua a soffrire con un calo del 3,1%. Infine, sia Huawei che Samsung sono cresciute rispettivamente del 20,3% e del 91%.

Secondo IDC, il mercato wearable nel suo complesso continua a crescere con un incremento totale del 21,7% grazie soprattutto a dispositivi più basilari – come le smartband – venduti a prezzi più bassi. D’altro canto, però, il rapporto afferma che i grandi marchi come Apple e Fitbit potranno consolidare la loro posizione grazie all’introduzione dell’assistenza sanitaria negli smartwatch.