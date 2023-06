Da tempo state valutando l’acquisto di un buon tablet da portare sempre con voi? In tal caso, anche in vista delle lunghe giornate sotto l’ombrellone, vi consigliamo di non farvi scappare lo Xiaomi Book S. Grazie al super sconto del 34%, infatti, potrete portarlo a casa ad appena 459,00€ invece di 699,99€.

Dunque, un’occasione da non farvi scappare tenendo presente che avrete la possibilità di portarlo a casa al prezzo più basso mai visto sul web. Vi invitiamo a completare l’acquisto fintanto che la promozione è attiva e, soprattuto, finché ci sono unità a disposizione!

Windows 11 vi avvicina a ciò che amate, grazie all’interazione ottimizzata con i vostri dispositivi 2-in-1. Sia che utilizziate la tastiera o il trackpad, il controllo touch o la Smart Pen, tutti questi metodi garantiranno un’esperienza ottima che vi sorprenderà. Lo Xiaomi Book S 12.4″ è dotato del potente processore Snapdragon 8cx Gen 2, l’innovativo processore ARM a 64 bit di Qualcomm per i notebook, basato sul processo di produzione a 7nm. Il risultato è un tablet che offre prestazioni e durata di altissimo profilo.

Il display touchscreen da 12.4″ con aspect ratio da 16:10 vi consente di visualizzare più informazioni, mentre la risoluzione WQHD+ 2560×1600 garantisce dettagli mozzafiato. Inoltre, l’ampia gamma di colori copre il 100% dello standard DCI-P3, offrendo colori vivaci e realistici. Grazie alla luminosità fino a 500 nit, lo schermo rimane chiaro e visibile anche in ambienti luminosi.

Con la fotocamera anteriore che acquisisce video a 1080p e i due microfoni che supportano la tecnologia ECNS, cancellazione dell’eco e soppressione del rumore, Qualcomm Aqstic, le vostre videoconferenze saranno ancora migliori. I due potenti altoparlanti, invece, offrono un’esperienza audio stereo immersiva e coinvolgente. La qualità audio è ottima per partecipare alle videoconferenze, guardare i video o semplicemente ascoltare la musica.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

