Siete alla ricerca di un nuovo tablet perfetto da portare sempre con voi e usare per studio, lavoro e svago? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da Amazon sullo Xiaomi Book S, in sconto a soli 399,99€!

Potrete risparmiare ben 300,00€ rispetto al prezzo consigliato di 699,99€, assicurandovi un tablet pronto a soddisfare ogni vostra esigenza grazie a prestazioni e autonomia di alto livello. Inoltre, avrete modo di optare anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente selezionando “CreditLine” come metodo di pagamento e seguendo la procedura indicata nel sito web.

Una delle caratteristiche più interessanti dello Xiaomi Book S è l’integrazione con Windows 11, che vi permetterà di utilizzarlo come un computer portatile vero e proprio, soprattutto se accoppiato con la tastiera (venduta separatamente). Il tablet è poi equipaggiato con il potente processore Snapdragon 8cx Gen 2, basato sul processo di produzione a 7 nm; questo vi permetterà di svolgere qualsiasi attività in modo estremamente fluido e reattivo, anche nei casi di multitasking o applicazioni pesanti.

Il display touchscreen da 12.4″ con un aspect ratio di 16:10 vi consentirà di visualizzare più informazioni in un solo sguardo e di godere di film e serie tv in uno schermo ampio, mentre la risoluzione WQHD+ vi garantirà dettagli mozzafiato. Inoltre, la gamma di colori del pannello copre il 100% dello standard DCI-P3, mentre la luminosità fino a 500 nit vi assicurerà una chiarezza eccezionale anche all’esterno.

Infine, lo Xiaomi Book S è perfetto anche per videoconferenze e meeting di lavoro: la fotocamera anteriore acquisisce video in Full HD a 1080p, mentre i due microfoni supportano tecnologie avanzate come ECNS (Echo Cancellation and Noise Suppression) e Qualcomm Aqstic, garantendo conversazioni chiare e senza rumori di fondo. I due potenti altoparlanti vi offriranno un’esperienza audio stereo immersiva e coinvolgente, rendendo la qualità audio perfetta per partecipare alle videochiamate, guardare video o semplicemente godersi la musica con un suono cristallino e avvolgente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

