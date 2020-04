Xiaomi ha recentemente registrato presso l’ente cinese CNIPA un brevetto dedicato a un nuovo speaker. Dalle immagini attualmente in nostro possesso, deduciamo che il suo design potrebbe essere molto simile a quello di Apple HomePod.

Sembrerebbe che si tratti di uno smart speaker di forma cilindrica. Questo design ci farebbe pensare che il suono possa essere diffuso a 360 gradi. Nella porzione alta, potremmo trovare un’area in cui è possibile controllare il dispositivo mediante i gesti o un piccolo display con le diverse informazioni e che consente la gestione.

Un’interessante caratteristica è il jack da 3,5 mm, non presente in molti speaker di questa tipologia. Trattandosi di un dispositivo “smart”, non mancherà la compatibilità con un assistente virtuale. Non è chiaro se Xiaomi abbia intenzione di inserire Google Assistant, presente in molti dispositivi su cui gira Android, Alexa, disponibile nei dispositivi Echo (Echo, Echo Dot, Echo Show 5 ed Echo Show 8 sono acquistabili su Amazon), o XiaoAI. Quest’ultimo, in particolare, è un assistente digitale integrato in differenti dispositivi targati Xiaomi (per il momento solo in Cina).

Apple HomePod

Trattandosi di un semplice brevetto, non sappiamo qual è l’effettiva intenzione della società e le caratteristiche di questo speaker che ricorda molto, per quanto riguarda il design, HomePod.