Se siete appassionati di Star Wars alla ricerca di un nuovo paio di auricolari da collezione a tema, vi proponiamo questi splendidi Xiaomi Buds 3. Sono personalizzati con il simbolo dell’Impero Galattico e sulla custodia trovate impresso il casco bianco degli Stormtrooper e l’inconfondibile logo di Star Wars. Bellissimi e con un’ottima qualità audio, li trovate in offerta su Amazon a 99,99€ anziché 129,99€, con un risparmio del 23%, cioè ben 30€ di sconto.

Questi Xiaomi Buds 3 a tema Star Wars sono in edizione limitata e uniscono le tecnologie più avanzate per la cancellazione dei rumori di fondo a un design unico e curatissimo in ogni dettaglio: l’iconica figura di uno Stormtrooper è presente anche nel packaging e sul libretto di istruzioni. E perfino i suoni di sistema sono a tema Star Wars!

Non solo oggetto di design, gli Xiaomi Buds 3 garantiscono una cancellazione del rumore fino a 40dB. Hanno 3 diverse modalità di suono per adattarsi a tutte le vostre esigenze: light per rilassarsi, bilanciata per le passeggiate e una terza modalità perfetta per i luoghi più rumorosi. Dispongono anche di una modalità trasparenza che permette di prestare attenzione ai suoni intono a voi senza dover per forza rimuovere gli auricolari.

Supportano anche l’ottimizzazione della voce e permettono un’acustica chiara, limpida e professionale. Semplicissimi da usare, hanno anche un tasto per controllare il volume e passare facilmente da un brano all’altro. La ricarica è wireless e con una carica completa hanno un’autonomia di 7 ore, che si estende a 32 ore riponendoli nel case.

Questi splendidi Xiaomi Buds 3 a tema Star Wars in edizione limitata uniscono il piacere e la bellezza di un oggetto da collezione esteticamente curato all’audio ad alta definizione, per un comfort e una qualità perfetti per gli appassionati più esigenti. Approfittate di questa incredibile offerta di Amazon per risparmiare 30€ sul vostro acquisto e fateli vostri a soli 99,99€. Vi consigliamo però di fare in fretta, prima che l’offerta termini!

