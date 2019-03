Xiaomi e Marvel: in arrivo uno smartphone dedicato agli Avengers?

La divisione Redmi di Xiaomi ha annunciato la collaborazione con i Marvel Studios. Possibile uno smartphone dedicato agli Avengers in vista del nuovo film.

Uno smartphone Xiaomi dedicato agli Avengers. Potrebbe essere questa la prossima mossa dell’azienda cinese che, attraverso la propria sussidiaria Redmi, ha annunciato la collaborazione con i Marvel Studios. Per adesso non sono stati forniti dettagli in merito alle modalità con cui si concretizzerà questa partnership, ma le indiscrezioni parlano proprio di un dispositivo dedicato ai supereroi del momento.

Si tratta di un annuncio che, ovviamente, non arriva casualmente in questo momento. A partire infatti dal 24 aprile 2019, le sale cinematografiche saranno invase dal nuovo attesissimo film “Anvegers: Endgame”. Appare evidente dunque come Xiaomi voglia giustamente sfruttare l’onda mediatica che la nuova fatica dei Marvel Studios sicuramente genererà.

Staremo a vedere quelle che saranno le mosse di Redmi. Non è escluso che l’azienda possa realizzare un’edizione speciale dedicata agli Avengers di uno smartphone già presente in commercio (magari il Redmi Note 7), senza però dimenticare un aspetto importante. Si attende infatti da tempo uno smartphone Redmi equipaggiato con lo Snapdragon 855, in grado dunque di offrire prestazioni da top di gamma, la cui esistenza nella strategia della società è stata confermata dallo steso management. Chissà che possa essere questo il prodotto scelto per la collaborazione con i Marvel Studios.