Xiaomi, ecco le scarpe ultraleggere a meno di 50 dollari

Si chiamano Ultra-light Sports Shoes e sono prodotte da 90 Points, azienda controllata da Xiaomi.

90 Points, uno dei tanti brand associati a Xiaomi, ha recentemente rilasciato un paio di scarpe sportive ultra leggere e progettate per essere particolarmente confortevoli.

Le suole di questo prodotto sono composte da un misto di gomma ed EVA (etilene vinil acetato), materiali molto leggeri ma che comunque garantiscono una buona qualità del prodotto in relazione alla fascia di prezzo, soprattutto per quanto riguarda il comfort. È anche presente una protezione in TPU che dovrebbe aiutare a prevenire le torsioni.

Il corpo della scarpa è composto da tre diversi tipi di tessuto con l’obbiettivo di rendere le scarpe leggere, traspiranti e con proprietà antibatteriche. È stata curata con particolare attenzione la zona dove si posiziona la caviglia con lo scopo di favorire la circolazione dell’aria e l’adattabilità ad ogni tipo di piede.

Le solette interne presentano tanti piccoli fori a forma esagonale con l’obbiettivo di ridurre l’area di contatto tra il piede e la scarpa vera e propria così da diminuire la sudorazione e garantire il massimo comfort. Il prezzo di lancio è di circa 43 dollari.