Xiaomi, ecco lo specchio per il make-up che simula la luce diurna

Xiaomi continua a pensare ad alcuni gadget interessanti: questa volta ha pensato ad un prodotto totalmente dedicato al pubblico femminile trattandosi di uno specchio Makeup con luci Led.

Tra la miriade di prodotti lanciati dal brand Xiaomi, ne arriva uno totalmente dedicato al pubblico femminile: uno specchio con LED laterali, in grado di offrire una luminosità fino al 95% simile alla luce diurna.

Sono ormai diversi i gadget e prodotti dell’azienda cinese, che vanno dai noti smartphone ai prodotti per la casa o comuni accessori per la persona. L’ultima trovata della società è proprio lo specchio per il makeup che si contraddistingue per la presenza di un sensore touchscreen e di luci LED che forniscono una luminosità molto simile alla luce diurna.

Per quanto riguarda la struttura, parliamo di una superficie di vetro anti-riflesso da 6.7 pollici, non eccessivamente grande quindi, ma che da la possibilità di avere una vista decisamente migliore dovuta alla presenza di tre livelli di luminosità ( bassa, media e alta) dei LED posizionati intorno allo specchio, il tutto semplicemente regolabile con il sensore integrato. Inoltre, le luci sono state progettate appositamente per non creare fastidio e stanchezza agli occhi anche dopo un utilizzo piuttosto prolungato.

Facendo riferimento alle specifiche tecniche, l’accessorio è alimentato da una batteria ricaricabile integrata da 2000 mAh a basso consumo energetico, progettata per durare nel tempo anche dopo differenti utilizzi senza che si debba ricorrere alla sostituzione. Nessun problema quindi per chi decida di portarlo in giro, vista la possibilità di poter staccare la base in modo da renderlo ancora più piccolo. Ricordiamo inoltre che la circonferenza della base può ospitare trucchi o altri accessori.

Il prezzo di vendita proposto da Xiaomi è di 149 yuan ( circa 20 euro) ma non abbiamo nessuna informazione sulla disponibilità del prodotto in Italia.