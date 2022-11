Rispetto a quanto fatto in passato, Xiaomi effettuerà l’evento di presentazione della nuova gamma di modelli con un lieve anticipo.

L’anno passato l’azienda aveva presentato, almeno in Cina, la serie Xiaomi 12 verso la fine del mese di dicembre. Quest’anno invece l’azienda batte sul tempo se stessa e presenterà la nuova Xiaomi Serie 13 già a partire dai primi giorni dell’ultimo mese dell’anno. La conferma ufficiale arriva direttamente da Xiaomi che con un video postato su Weibo (l’equivalente cinese di Twitter) ha annunciato che l’evento di presentazione dei nuovi modelli Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro avverrà il primo dicembre. Per precisione, A dirla tutta l’azienda ha anche fornito l’orario esatto ovvero le 19:00, fuso orario di Pechino (le 12:00 in Italia).

Come avrete notato nel suo comunicato Xiaomi non fa menzione di alcun modello X, quella che è generalmente la versione più economica della serie di riferimento. Si può quindi ipotizzare che Xiaomi abbia deciso di rendere la sua serie top tale sotto tutti i punti di vista, eliminando il modello ritenuto “meno degno” della fascia più alta del suo mercato. O, in alternativa, che abbia voluto limitare la presentazione ai due soli modelli di punta.

In precedenza, sfruttando sempre Weibo, Xiaomi aveva anche fornito alcune indiscrezioni sull’hardware che sarà possibile trovare nei modelli della Serie 13. Sappiamo quindi che utilizzeranno schermi piatti OLED con cornici da 1,61 mm di spessore e che avranno una certificazione IP68 per quanto riguarda l’impermeabilità e la resistenza alla polvere.

Da precedenti informazioni sappiamo anche che monteranno chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e che la versione Pro includerà un sensore fotografico IMX989. E grazie a questa “uscita anticipata” i modelli di Xiaomi Serie 13 saranno effettivamente i primi a montare la nuova generazione dei chip Qualcomm.

Non mancheremo di aggiornarvi non appena avremo nuove informazioni a riguardo.