Xiaomi, gli smartphone notificheranno ricarica lenta e cavi difettosi

La crociata di Xiaomi contro gli smartphone che si ricaricano troppo lentamente si combatte su molti campi di battaglia diversi. La nuova versione di software in arrivo su moltissimi smartphone dell’azienda MIUI 12 ora avviserà gli utenti che stanno ricaricando gli smartphone con alimentatori lenti o cavi potenzialmente difettosi.

Solo poco fa vi abbiamo parlato della possibilità che Xiaomi presenti già durante il 2021 uno smartphone in grado di ricaricarsi a ben 200W. Questo sarebbe solo uno degli ultimi progressi fatti dall’azienda nel mondo della ricarica degli smartphone con Xiaomi Mi 10 Ultra che già è in grado di raggiungere i 120W con il proprio alimentatore ed il cavo USB inclusi nella confezione.

La MIUI 12, attualmente in fase beta e in test su diversi modelli di Xiaomi, sembra voler ricordare ai proprietari degli smartphone in grado di ricaricarsi in maniera rapida dell’esistenza di questa possibilità. Xiaomi avrebbe infatti implementato nel proprio sistema operativo un avviso in caso di ricarica lenta, il quale apparirà automaticamente quando riconoscerà che sta venendo utilizzando un alimentatore poco potente.

Il sistema è quindi in grado di riconoscere se per errore il cavo è stato collegato male o magari se il caricatore o il cavo sono difettosi e quindi c’è possibilità che il telefono non si stia ricaricando correttamente.

Il popup ricorderà agli utenti di controllare se si sta utilizzando cavo e caricabatterie originali oppure dei modelli più vecchi e non in grado di sfruttare l’intero potenziale del velocissimo sistema di ricarica Xiaomi.

Al momento la novità è disponibile nella Closed Beta cinese della MIUI 12 versione 20.10.27, significa che raggiungerà gli smartphone in Europa solo nel prossimo futuro a meno che non utilizziate custom ROM come quella di Xiaomi.EU.