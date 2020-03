Xiaomi ha recentemente lanciato un nuovo accessorio perfetto per i prossimi top di gamma: un power bank che supporta la ricarica wireless. Il dispositivo, per il momento, è disponibile solo per il mercato indiano. Probabilmente, però, il prodotto verrà portato anche fuori dai confini del paese, magari dopo il lancio europeo di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro.

Mi Wireless Power Bank, questo è il nome del nuovo accessorio, ha una capacità massima di 10.000 mAh ed è compatibile con la ricarica wireless e quella cablata (USB Type-A).

Il prodotto è già disponibile in India e ha un costo di 2.499 rupie indiane (corrispondente a 30 euro circa). Xiaomi Mi Wireless Power Bank, con delle dimensioni di 147,9 × 70,6 × 16,6 mm e un peso di circa 230 grammi, presenta inoltre un curato design ideato per proteggere sia power bank che smartphone da eventuali problemi, come surriscaldamenti o cortocircuiti. Il tempo necessario per la ricarica corrisponde a 4 ore (caricabatterie 18 W) e 6 ore (caricabatterie 10 W). Le altre caratteristiche sono le seguenti:

Ricarica wireless rapida Qi a 10 W;

rapida Qi a 10 W; USB PD/QC 3.0/QC 2.0;

Ingresso USB Type-C da 18 W (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A).

da 18 W (5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A). Uscita USB Type-A da 18 W (5V-2.4A, 9V-2A, 12V-1.5A).

I nuovi top di gamma della società, Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro, saranno lanciati in Europa a partire dal 27 marzo. Non ci resta che attendere un eventuale annuncio per quanto riguarda una distribuzione globale di Xiaomi Mi Wireless Power Bank, dopo Power Bank 3.