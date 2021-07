Xiaomi: il CEO ha già tra le mani il nuovo flagship

Secondo alcuni utenti attenti ai dettagli, il CEO di Xiaomi avrebbe già iniziato ad usare il prossimo flagship dell’azienda cinese in versione definitiva sul mercato tra qualche mese.

Siamo ormai nel secondo semestre 2021 e da Xiaomi attendiamo la nuova gamma di smartphone Mi 12 ma anche al Mi Mix 4, smartphone che continua da tempo a mantenere un profilo nascosto.

I dettagli cui parlavamo in apertura sono molto specifici e sono stati colti analizzando alcuni post scritti proprio dal CEO di Xiaomi. Sappiamo infatti che da svariati anni, il massimo dirigente dell’azienda cinese, usa spesso per primo dispositivi innovativi o, come parrebbe in questo caso, smartphone che ancora devono arrivare sul mercato.

Poco prima della giornata odierna, il CEO di Xiaomi pubblicava i suoi messaggi con il Mi 11 Pro, lo smartphone che ha mantenuto dalla fine del 2o20 ad oggi.

Dalla data del 16 luglio lo smartphone che sta utilizzando per scrivere su Weibo è un generico Xiaomi Phone. Ovviamente, anche se fosse Mi 12 o il Mi Mix 4, non può essere catalogato con il nome vero in quanto lo smartphone non essendo uscito non è ancora presente nei database del popolare social network cinese.

Ma se questo Xiaomi Phone fosse davvero un nuovo prodotto, sarebbe Mi 12 o Mi Mix 4? Ebbene, i rumors sono più propensi ad affermare che si tratti di quest’ultimo, ma solo perché nella tabella di marcia arriverà con qualche mese di anticipo rispetto al successore del Mi 11.

Insomma, se ci dovessimo fidare totalmente dei rumors, il più sarebbe già fatto per l’arrivo del successore di Mi Mix 3, Tutto ciò fermo restando che la serie porterà con se qualche inedita innovazione tecnologica, come avviene da sempre con l’arrivo della linea Mix sul mercato.