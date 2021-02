Xiaomi: il nuovo smartphone concept non ha porte, pulsanti o bordi attorno al display!

Xiaomi sembra non avere freni ed in questa prima parte dell’anno sta davvero facendo la differenza rispetto agli altri produttori, con tante novità già annunciate ed altre che arriveranno nell’immediato futuro.

Nelle ultime ore, in rete, è stato pubblicato direttamente dal colosso cinese un video-concept di presentazione per uno smartphone dotato di display a cascata privo di cornici su tutti e quattro i lati, qualcosa di veramente unico ed entusiasmante.

Xiaomi Concept Phone

Lo smartphone è al momento indicato come “concept”, non si hanno quindi ulteriori informazioni in merito. Quello che sappiamo però è che le curvature su tutti e quattro i lati raggiungono gli 88 gradi, andando di fatto ad eliminare la possibilità di integrazione di porte o pulsanti di qualsiasi genere.

Xiaomi Concept Phone

La casa cinese ha voluto spiegare questa mossa affermando che il nuovo concept vuole ridefinire i limiti imposti da un display classico, introducendolo in una nuova dimensione, praticamente infinita, stravolgendo così il design e rendendo i dispositivi una scocca unica.

Particolare attenzione la rivolgiamo agli angoli che infatti sembrerebbero gli unici a non presentare una curvatura così accentuata, con Xiaomi che sarebbe intenzionata a lasciarli al loro aspetto classico ed apportando solo qualche modifica al design, in modo da renderli maggiormente arrotondanti e più smussati.

È chiaro, un design del genere potrebbe non piacere a tutti, soprattutto a coloro che non amano i display curvi, presenti già su parecchi smartphone in commercio e nella nuova soluzione sono proprio le imponenti curvature ad essere esaltate.

Xiaomi Concept Phone

Come detto, al momento si tratterebbe comunque soltanto di un concept, con il display che rappresenta il risultato di innumerevoli scoperte nel campo della tecnologia di piegatura e laminazione del vetro oltre che la perfetta rappresentazione di 46 brevetti definiti dall’azienda “rivoluzionari”. Un rappresentante interno all’azienda ha dichiarato ai colleghi di The Verge che il device in questione esiste per davvero e che è in fase di test tra i dipendenti.

Xiaomi Concept Phone

Non è stato dichiarato al momento dunque se uno smartphone simile vedrà mai la luce ufficialmente o se resterà solo un prototipo. Considerati però i diversi annunci a riguardo pubblicati sui diversi canali social dell’azienda, non è da escludere che ben presto possa diventare qualcosa di molto più concreto. La nuova tecnologia applicata allo schermo dello smartphone segue quella presentata la scorsa settimana e relativa al nuovo sistema di ricarica wireless sviluppato da Xiaomi e denominato Mi Air Charge.

Ricordiamo anche che il colosso cinese era stato tra i primi ad annunciare, nel 2019, la sua soluzione legata agli smartphone pieghevoli, con il Mi Mix Alpha, proprio con un display capace di coprire quasi interamente la superficie del dispositivo, salvo poi non renderlo mai disponibile per la vendita in Europa. Quel che è certo invece, è che il prossimo 8 febbraio Xiaomi terrà un evento nel corso del quale annuncerà ufficialmente il Mi 11 anche per il nostro mercato.