Xiaomi, in arrivo una nuova versione della Mi Band?

Xiaomi sembra avere in serbo il lancio imminente di un nuovo fitness tracker. Ad attirare l’attenzione degli utenti è stato infatti un video teaser pubblicato da Xiaomi India in cui si evince il lancio di una nuova Mi SmartBand il prossimo 21 novembre.

É noto ormai come Xiaomi stia riuscendo a portare sul mercato dispositivi wearable dotati di tecnologie indispensabili per il monitoraggio dell’ attività fisica, ma anche per ricevere semplicemente notifiche dello smartphone, ponendo come obiettivo primordiale l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

It's not a 👟 but something that tracks every step you take. Do you know who am 'i'?

RT if you know what is coming! pic.twitter.com/kbcQxrYTBy

— Mi India for #MiFans (@XiaomiIndia) November 19, 2019