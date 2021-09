Xiaomi, in lavorazione un blocco dell’installazione dei file APK per la MIUI

L’installazione delle app da file che non provengono dai negozi ufficiali è ciò che per molto tempo ha distinto Android e iOS, quest’ultimo permette infatti il download delle applicazioni solamente dal proprio App Store.

Xiaomi starebbe lavorando ad una nuova impostazione chiamata MIUI Pure Mode, la quale bloccherebbe l’installazione dei file APK in modo da garantire agli utenti una maggiore sicurezza.

Xiaomi sta reclutando numerosi utenti che prenderanno parte in un test di quella che l’azienda chiama MIUI Pure Mode. Secondo ITHome, la funzione permetterà agli utenti di bloccare il cosiddetto sideload delle app Android sui terminali, permettendo l’installazione di nuovo software solamente tramite il suo store proprietario in Cina.

La pratica del sideloading delle applicazioni è una delle libertà di cui gli utenti Android spesso si vantano, tuttavia non è priva di rischi. L’installazione di un APK malevolo potrebbe comportare la comparsa di malware e l’installazione nascosta di ulteriori app indesiderate.

Secondo Xiaomi, il 40% degli APK scaricati sugli smartphone del brand non supera il suo audit di sicurezza. Allo stesso modo, il 10% dei download sono riconosciuti come applicazioni pericolose.

Lo scopo principale della nuova modalità è quello di prevenire i rischi causati dal download di APK in modo accidentale e installazioni in background. Darà agli utenti un maggiore controllo sulle app che scelgono di installare sui propri smartphone e garantirà l’installazione volontaria delle app da fonti legittime. La modalità Pure Mode, fortunatamente, potrà essere disabilitata in qualsiasi momento.

Per ora sembra che il beta testing sarà limitato alla Cina, non abbiamo quindi ancora idea di quando potremo vedere la funzione in azione o se mai arriverà anche nei mercati occidentali.