Xiaomi espande l’ecosistema in Italia: aspirapolvere, auricolari true wireless, purificatore d’aria e lampada

Xiaomi porta in Italia i nuovi auricolari true wireless, un aspirapolvere, un purificatore d'aria e una lampada. Prezzi, come da tradizione, competitivi.

Non solo Mi A3. Xiaomi ha infatti appena annunciato la disponibilità di tutta una serie di dispositivi che, di fatto, vanno a espandere l’ecosistema dell’azienda cinese in Italia. L’obiettivo è ormai chiaro: essere presente in tutti i settori dell’elettronica di consumo, offrendo prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Un aspetto non così scontato in Europa, soprattutto in questo settore.

Mi Handheld Vacuum Cleaner

Partiamo innanzitutto dalla scopa elettrica. In questo caso, l’obiettivo di Xiaomi è certamente quello di proporsi come alternativa low-cost alle controparti Dyson, che stanno spopolando ultimamente. Si tratta di un aspirapolvere wireless, dotato di batteria ricaricabile da 2.500 mAh. Questa consente di pulire, con una singola carica, un ambiente da 160 m², garantendo un’autonomia di 30 minuti.

Il motore elettrico – senza spazzole – può raggiungere i 100.000 giri al minuto, generando 9 cicloni di aspirazione e riuscendo polvere e allergeni. Da questo punto di vista, Mi Handheld Vacuum Cleaner rispetta lo standard HEPA ed è in grado di eliminare anche il 99,97% delle particelle di polvere ultra sottili (<0.3μm). Non manca la possibilità di sganciare la parte superiore, per collegare i 4 accessori inclusi al fine di pulire differenti superfici.

Non c’è il sacco e i filtri sono completamente lavabili. Per portarsela a casa saranno necessari 249,99 euro ma, solo dal 22 al 24 luglio, sarà possibile acquistarla su Amazon a 199,99 euro.

Mi Air Purifier 2H

Il purificatore d’aria è un altro di quei dispositivi tanto in voga in questo periodo. Dotato di filtro HEPA (che dura dai 6 ai 12 mesi a seconda dell’utilizzo, da poter ovviamente sostituire), il Mi Air Purifier 2H è in grado di eliminare il 99,97% di particelle fino a 0,3 micron. Integra un sistema di monitoraggio dell’aria in tempo reale ed è dotato di un CADR (Clean Air Delivery Rate) elevato: 260 m³/h, 18-31 m².

Compatibile con Google Assistant e Alexa, può essere dunque controllato con la voce o, in alternativa, attraverso l’applicazione per smartphone Mi Home, disponibile sia per Android che per iOS. Esteticamente si presenta con un design minimale, che gli consente di poter diventare anche un elemento d’arredo. Per acquistarlo saranno necessari 149,99 euro ma, anche in questo caso, dal 22 al 24 luglio potrà essere acquistato su Amazon a 129,99 euro.

Mi Bedside Lamp 2

Xiaomi è presente nel settore dell’illuminazione domestica ormai da tempo. Mi Bedside Lamp 2, come suggerito dal nome, è una lampada concepita per essere posizionata in camera da letto, possibilmente sul comodino. È in grado di riprodurre 16 milioni di colori (temperatura colore da 1.700 k a 6.500 k) e garantisce una luminosità fino a 400 lm, coerente con l’ambiente per cui è stata concepita.

Integra dei controllo a sfioramento oltre a tutta una serie di modalità d’utilizzo: Night Mode, accensione progressiva per simulare l’alba, accensione e spegnimento programmato. Compatibile con Google Assistant e con Alexa (può essere controllata con la voce), è possibile inserirla anche nell’ecosistema di Apple HomeKit. Caratterizzata anch’essa da un design minimale, è facilmente abbinabile a tante tipologie di arredamento.

Sarà disponibile dal 29 luglio a 49,99 euro.

Mi True Wireless Earbuds

Ecco le rivali low-cost dei Galaxy Buds e degli AirPods. Equipaggiati con altoparlanti da 7,2 mm, i nuovi auricolari true wireless di Xiaomi possono contare sulla connettività Bluetooth 5.0 e su controlli a sfioramento. L’azienda cinese parla di un’autonomia di circa 4 ore, con la possibilità di ricaricarle per ben 3 volte attraverso la custodia fornita in dotazione e dotata di una batteria da 300 mAh.

Sono in grado di effettuare il pairing con il dispositivo a cui li si vuole accoppiare in maniera automatica, e non manca la possibilità di attivare le funzionalità di assistenza vocale con un doppio tap sugli auricolari. Il peso complessivo di auricolari e custodia è pari a 39 grammi, per cui dovrebbero essere particolarmente comodi da portare con sé nella quotidianità (ogni auricolare pesa invece 4,2 grammi).

Saranno disponibili dal 29 luglio a 49,99 euro, una cifra decisamente contenuta rispetti ai concorrenti.