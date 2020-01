Xiaomi, lampadine smart e valigie in offerta su Amazon

Xiaomi ha messo in sconto alcuni prodotti appartenenti al suo ecosistema su Amazon. Come ben sappiamo, il catalogo di prodotti e dispositivi del marchio cinese è molto ampio: dagli smartphone agli smartwatch passando per le bilance smart senza dimenticare le lampade da tavolo. Qualche mese fa abbiamo creato un articolo ad hoc – in continuo aggiornamento – in cui elenchiamo tutti i prodotti Xiaomi ufficialmente disponibili in Italia (lo trovate tramite questo link).

“Vogliamo continuare ad offrire i nostri prodotti a prezzi eccezionali così che tutti i nostri Mi Fan e appassionati di tecnologia possano avvicinarsi a uno stile di vita connesso più intelligente, grazie alla nostra gamma di prodotti Ecosystem” – dichiara Iacopo Salemmi, Head of Sales di Xiaomi Italia. I prodotti in sconto nella giornata di oggi su Amazon sono:

Mi LED Smart Bulb: il kit di due lampadine smart compatibili con Google Home, Amazon Alexa e Apple HomeKit è acquistabile a 38,99 euro con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino. L’offerta è valida fino alla mezzanotte di oggi 14 gennaio.

Metal Carry-on Luggage 20”: la valigia realizzata in lega di alluminio e magnesio è disponibile all’acquisto a 69,99 euro con uno sconto del 13% rispetto al prezzo di listino. Sono tre le colorazioni disponibili: Black, Grey e Blue. La promozione è valida fino al 31 gennaio.

Anche il cuociriso a induzione (Mi Induction Heating Rice Cooker) e l’aspirapolvere senza fili (Mi Handheld Vacuum Cleaner) sono presenti nel catalogo Amazon, ma in entrambi i casi il periodo promozionale si è già concluso. L’aspirapolvere senza fili è attualmente venduta a 248,50 euro tramite questo link, mentre il cuociriso non è attualmente disponibile.

