Xiaomi lavora a nuovi smartphone pieghevoli e ad una nuova interfaccia

Xiaomi, uno dei principali colossi nel campo tecnologico, sarebbe a lavoro per realizzare uno o più smartphone pieghevoli come dimostrato da alcune immagini trapelate in queste ore in rete.

Molto probabilmente potremmo trovarci di fronte ad una bozza di quello che potrebbe essere uno dei prossimi dispositivi foldable dell’azienda, dopo l’annuncio del Mi Mix Alpha, mai ufficialmente arrivato sul mercato. Scrutando le immagini si può notare come sia assente una cerniera centrale, tratto distintivo delle soluzioni fino ad ora viste in commercio. Inoltre, manca anche un chiaro riferimento alle fotocamere frontali completamente assenti nella parte anteriore. Chissà che non siano implementate sotto al display.

Le nuove immagini inoltre, ci forniscono altre informazioni riguardanti la possibile interfaccia grafica che potremmo trovare a bordo dei prossimi smartphone, che sarà basata sicuramente sulla MIUI, come tutti i device Xiaomi. Chiaramente, è presente qualche cambiamento grafico dettato dalla necessità di modificare icone e temi ed adattarli alle necessità richieste da uno schermo pieghevole. Le somiglianze con lo stile visto sul Windows Phone ci sembrano evidenti e Xiaomi potrebbe prendere in prestito le idee di Microsoft per realizzare un software intuitivo e capace di essere il più utilizzabile possibile su un device di questo tipo.

Lo scorso 19 maggio c’è stata la presentazione ufficiale della MIUI 12 con il rilascio avvenuto in maniera graduale a livello globale in questi giorni. Sono state tante le feature implementate come la nuova Dark Mode 2.0, gli sfondi 3D, le animazioni riviste, una maggiore attenzione alla privacy e molto altro. Non è da escludere che l’azienda abbia pensato di realizzare una versione ad hoc da implementare sui futuri pieghevoli e che quanto visto, in queste prime immagini, rappresenti un assaggio davvero niente male.