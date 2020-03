Xiaomi, le fotocamere a scomparsa negli smartphone 5G saranno rare

Le fotocamere a scomparsa in stile Mi 9T saranno sempre più rare negli smartphone 5G. Ne è convinto Lu Weibing, presidente di Xiaomi e General Manager di Redmi, che in un’intervista con i media locali spiega perché è diventato complicato inserire un sistema popup nei dispositivi in grado di connettersi al nuovo standard di rete.

La riposta è nel maggior numero di componenti presente negli smartphone 5G. “Prendendo come esempio Redmi K30 Pro, il numero di componenti è pari a 3885, in aumento del 268% rispetto alla generazione precedente K20 Pro (Mi 9T Pro). Questo aumento ha reso difficile organizzare i componenti della scheda madre” spiega Weibing. Senza dimenticare la necessità di utilizzare una batteria con una maggiore capacità nei dispositivi che supportano le reti di quinta generazione.

Inoltre, il modulo della fotocamera a scomparsa rappresenta una grande sfida per quanto riguarda il design della scheda madre. Se questa è divisa in due parti, infatti, bisogna trovare una soluzione per evitare che la dissipazione del calore sia inadeguata.

A questo punto, però, diventa poco chiaro il motivo per cui Redmi K30 Pro con supporto 5G arriverà invece con una fotocamera popup. In fondo, la società cinese ha già abbandonato questa soluzione per il modello base (Redmi K30) optando per il foro sul display. Il top di gamma verrà presentato il 24 Marzo e – oltre a integrare lo Snapdragon 865 di Qualcomm – disporrà di un sistema di raffreddamento a liquido con camera di vapore.

Per il resto, Redmi ha confermato che il futuro smartphone avrà un display AMOLED con supporto HDR10+. Le memoria saranno di tipo LPDDR5 per la RAM e di tipo UFS 3.1 per lo storage. Quattro le fotocamere posteriori all’interno di un modulo circolare. I restanti dettagli verranno svelati nel corso della presentazione ufficiale.