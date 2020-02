Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro ufficiali: caratteristiche tecniche e prezzi

Dopo mesi indiscrezioni e anticipazioni, Mi 10 e Mi 10 Pro sono stati ufficialmente svelati in Cina. Parliamo di due smartphone di fascia alta dotati di una scheda tecnica di primo livello ma che non tradiscono la filosofia dell’ottimo rapporto qualità/prezzo, almeno per quanto riguarda i prezzi cinesi. Il lancio globale è atteso per il 23 febbraio a Barcellona, dove avrebbe dovuto aprire i battenti il Mobile World Congress annullato nella giornata di ieri a causa del coronavirus.

Partiamo dalla piattaforma hardware. Il processore a bordo è lo Snapdragon 865 di Qualcomm abbinato a 8 o 12 Gigabyte di memoria interna LPDRR5 e a 256 o 512 Gigabyte di memoria interna non espandibile. La parte grafica è affidata alla GPU Adreno 650. A gestire il calore, ci pensa un sistema di raffreddamento con heatpipe in rame e diversi strati di grafite. Come già anticipato dalla società, la parte software grazie all’intelligenza artificiale monitorerà la temperatura regolando di conseguenza il sistema per evitare il surriscaldamento.

La parte frontale è occupata – in entrambi i casi – da un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full-HD+ (2340 x 1080 pixel), refresh rate a 90 Hz e frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz. Il pannello presenta i bordi curvi. Il sensore biometrico è posto sotto il display, il quale ospita anche la fotocamera frontale da 20 Megapixel all’interno di un foro posizionato nell’angolo sinistro dello schermo. Due altoparlanti, supporto 5G, Bluetooth 5.1, NFC e Android 10 con MIUI 11 sono gli altri elementi in comune.

Diverso il comparto fotografico. Mi 10 integra l’ormai famoso sensore da 108 Megapixel abbinato a un grandangolare da 13 Megapixel (f/2.4), uno da 2 Megapixel (f/2.4) per le macro e un ultimo da 2 Megapixel (f/2.4) per la profondità di campo. Su Mi 10 Pro, invece, resta il principale da 108 Megapixel ma è accoppiato a un sensore grandangolare da 20 Megapixel (f/2.2), un teleobiettivo da 12 megapixel (f/2.0) con zoom 2x e un ultimo da 8 Megapixel per lo zoom ibrido 10x e zoom digitale 50x con OIS. Le novità fotografiche dal punto di vista software riguardano una modalità Super Night 2.0, la possibilità di girare video in 8K e con effetto bokeh e in modalità macro.

Sotto la scocca, troviamo una batteria da 4780 mAh con ricarica rapida via cavo a 30W, wireless 30W e inversa 10W per Mi 10. Il modello Pro, invece, ospita una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata a 50W, wireless 30W e inversa 10W. Arriviamo ai prezzi.

Mi 10:

8/128 GB: 3999 yuan (526€)

8/256 GB: 4299 yuan (566€)

12/256 GB: 4699 yuan (618€)

Mi 10 Pro:

8/256 GB: 4999 yuan (658€)

12/256 GB: 5499 yuan (724€)

12/512 GB: 5999 yuan (790€)

I prezzi sono aumentati rispetto allo scorso anno così come è aumentata la tecnologia integrata. L’aumento del prezzo trova giustificazione nel passo avanti fatto da Xiaomi rispetto alla generazione precedente. Per una considerazione più approfondita, restiamo in attesa di conoscere quali saranno i prezzi per l’Italia.