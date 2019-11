Xiaomi Mi 10, un video rivela il possibile design

Un video rivela il possibile design di Xiaomi Mi 10: display con bordi curvi, fotocamera sotto il display e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP.

Xiaomi Mi 10 dovrebbe debuttare durante i primi mesi del 2020. Come di consuetudine, la macchina delle indiscrezioni si è già messa all’opera ed ecco comparire in rete un video che mostra quello che potrebbe essere il design del prossimo top di gamma dell’azienda cinese. Grazie alla condivisione del canale TechConfigurations, scopriamo dettagli estetici e non solo estremamente interessanti.

Con il debutto del display avvolgente di Mi Mix Alpha e la fotocamera da 108 MP su Mi Note 10, ci aspettiamo delle caratteristiche simili anche su Mi 10. Il video rivela, infatti, la presenza di un ampio display privo di interruzioni e caratterizzato da bordi con un raggio di curvatura decisamente ampio. Sono comunque presenti i pulsanti fisici laterali. Il pannello scelto sarebbe un AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD.

Sotto al display, non troverebbe posto solamente il sensore biometrico per le impronte digitali ma anche il sensore fotografico da 25 MP che manderebbe in pensione il notch di cui è dotato l’attuale Mi 9. Xiaomi ha già mostrato mesi fa come funzionerebbe questa nuova tecnologia. Se verrà davvero implementata, sarà interessante capire come e se Xiaomi è riuscita a superare il problema della qualità inferiore dell’immagine che – allo stato attuale – questa tecnologia comporta.

Il bordo superiore e inferiore sembrano piatti, proprio come Mi Note 10. Il posteriore – che nel video si presenta in diverse colorazioni vivaci – presenta un sistema di tripla fotocamera. Secondo la fonte, sarà composto dal sensore da 108 MP accoppiato a un secondo da 16 MP e un ultimo da 8 MP con il flash LED posto al di sotto del modulo fotografico. Sembra assente il jack audio da 3,5 mm, mentre fanno capolino due altoparlanti.

Per quanto riguarda la piattaforma hardware, infine, si fa riferimento allo Snapdragon 865. Il nuovo processore di fascia alta che Qualcomm presenterà tra poche settimane. Siamo quasi certi che la scelta di Xiaomi ricadrà proprio su questo SoC che pare abbia a disposizione fino a 12 GB di RAM. Sottolineiamo, comunque, che non sono informazioni ufficiali e che potrebbero differire da quelle che verranno rilasciate durante la presentazione ufficiale. Ad ogni modo, considerando le ultime soluzioni estetiche adottate dal produttore cinese, il design mostrato in questo video non sembra improbabile.