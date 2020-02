Xiaomi Mi 10, eccolo nelle immagini ufficiali: 4 fotocamere e display curvo

Mi 10 non smette di far parlare di sé e questa volta lo fa per vie ufficiali. Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha pubblicato su Weibo un poster ufficiale del futuro top di gamma. Lo smartphone si mostra in tutto il suo splendore in due colorazioni (verde e rosa ma ci sarà anche quella nera) mettendo in evidenza alcuni dettagli estetici e tecnici.

Ciò che balza immediatamente agli occhi è il comparto fotografico posteriore composto da quattro sensori e un flash LED, posizionati in verticale. È una disposizione simile a quella vista su Mi Note 10 che ha fatto da apripista alla fotocamera da 108 Megapixel. Lo stesso sensore troverà posto anche su Mi 10 e Mi 10 Pro (quest’ultimo dovrebbe integrare anche un’altra fotocamera).

La parte frontale mostra un ampio display con bordi molto curvi. Una soluzione estetica accattivante ma che dovrà essere accompagnata da accorgimenti software che evitino i tocchi involontari. La fotocamera anteriore – come previsto – trova posto all’interno di un foro sullo schermo posto sul lato sinistro. Stando a quanto dichiarato dal Vicepresidente Chang Cheng, Mi 10 non avrà problemi di regolazione automatica della luminosità, fluidità dello schermo e surriscaldamento.

In un post diverso, infatti, la società dichiara di aver utilizzato un sistema di dissipazione del calore più grande rispetto a quelli attualmente presenti su altri smartphone. Sono stati impiegati cinque sensori di temperatura posizionati nei punti chiave, ossia vicino alla CPU, alla fotocamera, alla batteria, ai connettori e ai moduli per la comunicazione. Da un punto di vista software, Mi 10 riuscirà ad analizzare i dati sulla temperatura provenienti da questi sensori regolando dinamicamente la temperatura e mitigando il consumo energetico.

Xiaomi presenterà Mi 10 e Mi 10 Pro in Cina il 13 febbraio, mentre il lancio globale è previsto per il 23 febbraio a Barcellona, dove il giorno dopo aprirà i battenti il Mobile World Congress 2020.