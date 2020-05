Xiaomi Mi 10 Lite Zoom potrebbe essere svelato nel mercato europeo già durante maggio. A diffondere questa ipotesi è stato Xiaomishka, un leaker molto conosciuto, attraverso un tweet pubblicano nel proprio account Twitter.

Mi 10 Lite Zoom è una variante di Mi 10 Lite 5G. La principale differenza è che la versione “Zoom” sarà dotata di un sensore da 8 megapixel con zoom ottico 5x, zoom ibrido 10x e digitale 50x (stabilizzato con OIS). Un prodotto che si inserirà nella nuova serie di smartphone Xiaomi e che dovrebbe collocarsi nella fascia media.

#Xiaomi #Mi10LiteZoom

So, Mi 10 Lite ZOOM with model number M2002J9E will have a codename "Vangogh".

The launch will take place in Europe in May 😉👍 pic.twitter.com/Obhyg7MaKJ

— Xiaomishka (@xiaomishka) May 10, 2020